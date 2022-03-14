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futebol

Sondagem por Thiago Galhardo foi feita pelo Ceará

Clube aguarda definição de seu futuro no Celta de Vigo para tomar novas atitudes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 16:51

Publicado em 14 de Março de 2022 às 16:51

Mesmo depois de oficializadas as contratações de dois reforços para o setor ofensivo da equipe (casos de Dentinho e Matheus Peixoto), o Ceará parece enxergar como necessário o retorno de um nome com história recente bastante positiva no Vozão: Thiago Galhardo.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Segundo informação que foi veiculada pelo 'Diário do Nordeste', a equipe de Porangabussu mantem contato com o empresário do jogador, Flávio Trivella, especulando a chance de avançar em negociações junto ao atleta que está por empréstimo do Internacional no Celta de Vigo-ESP.
No entanto, o avanço da sondagem para uma efetiva proposta feita para o clube gaúcho dependerá da possibilidade dos espanhois optarem por renovar o acordo com o avante de 32 anos que tem 25 partidas e números bastante tímidos: um gol e uma assistência. Caso isso aconteça, o Vozão reconhece que não teria condições de brigar pela repatriação do atacante.
Apesar das estatísticas não serem tão animadoras, Trivella, em meio aos elogios feitos pela relação com o atual presidente do Ceará, Robinson de Castro, fala com otimismo sobre a ideia do seu agenciado seguir no futebol europeu:
- O Thiago chegou no Ceará, foi muito feliz e virou um caso de amor. Todo dia tem mensagem da torcida, há amizade com Robinson, então a gente conversa sobre isso sim. Eu tenho certeza que ele ainda vai vestir a camisa do Ceará (na carreira). Agora, hoje, tem o empréstimo até junho (no Celta), com chance de compra. Há esse contrato na Europa, ele voltou a ser titular no Celta, o time pode querer contar com ele, a gente torce por isso, e tem um prazo (para resposta), o contrato no Inter é até dezembro. Se isso não acontecer, seria necessário acerto entre Ceará e Inter depois. O Galhardo gosta do Ceará.
Com a camisa do Alvinegro, Thiago Galhardo disputou 34 partidas e foi peça vital na salvação do rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2019 com seus 12 gols e uma assistência. Desempenho esse, aliás, que chamou justamente a atenção do Internacional para sua posterior contratação pelo clube de Porto Alegre.
Crédito: Fotoarena/NayraHalm/AgênciaLancepress!

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