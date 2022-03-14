Sondagem por Thiago Galhardo foi feita pelo Ceará

Mesmo depois de oficializadas as contratações de dois reforços para o setor ofensivo da equipe (casos de Dentinho e Matheus Peixoto), o Ceará parece enxergar como necessário o retorno de um nome com história recente bastante positiva no Vozão: Thiago Galhardo.>Receba as principais notícias em tempo real com o novo canal do LANCE!Segundo informação que foi veiculada pelo 'Diário do Nordeste', a equipe de Porangabussu mantem contato com o empresário do jogador, Flávio Trivella, especulando a chance de avançar em negociações junto ao atleta que está por empréstimo do Internacional no Celta de Vigo-ESP.

No entanto, o avanço da sondagem para uma efetiva proposta feita para o clube gaúcho dependerá da possibilidade dos espanhois optarem por renovar o acordo com o avante de 32 anos que tem 25 partidas e números bastante tímidos: um gol e uma assistência. Caso isso aconteça, o Vozão reconhece que não teria condições de brigar pela repatriação do atacante.

Apesar das estatísticas não serem tão animadoras, Trivella, em meio aos elogios feitos pela relação com o atual presidente do Ceará, Robinson de Castro, fala com otimismo sobre a ideia do seu agenciado seguir no futebol europeu:

- O Thiago chegou no Ceará, foi muito feliz e virou um caso de amor. Todo dia tem mensagem da torcida, há amizade com Robinson, então a gente conversa sobre isso sim. Eu tenho certeza que ele ainda vai vestir a camisa do Ceará (na carreira). Agora, hoje, tem o empréstimo até junho (no Celta), com chance de compra. Há esse contrato na Europa, ele voltou a ser titular no Celta, o time pode querer contar com ele, a gente torce por isso, e tem um prazo (para resposta), o contrato no Inter é até dezembro. Se isso não acontecer, seria necessário acerto entre Ceará e Inter depois. O Galhardo gosta do Ceará.

Com a camisa do Alvinegro, Thiago Galhardo disputou 34 partidas e foi peça vital na salvação do rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2019 com seus 12 gols e uma assistência. Desempenho esse, aliás, que chamou justamente a atenção do Internacional para sua posterior contratação pelo clube de Porto Alegre.