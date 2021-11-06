'Somos o time a ser batido', defende Everson sobre pressão no Galo de ser líder do Brasileirão

O América-MG não vence o Atlético-MG desde 2016, quando superou o Galo na final do Mineiro daquele ano. E, outra escrita incômoda para o Coelho é não derrotar o Atlético em competições nacionais desde a Copa João Havelange de 2000. Apesar dessas marcas, o goleiro Everson prega respeito aos rivais do líder do campeonato neste momento chave da competição, em que o alvinegro precisa administrar a vantagem para conseguir o sonhado bicampeonato. O arqueiro alvinegro comentou sobre a responsabilidade do time em ser líder da competição e que o Atlético é o time a ser batido. Confira nos vídeos o que Everson disse. Everson prega respeito aos rivais para o Galo manter o foco na reta final do Brasileirão-(Divulgação/Atlético-MG)