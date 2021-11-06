Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • 'Somos o time a ser batido', defende Everson sobre pressão no Galo de ser líder do Brasileirão
futebol

'Somos o time a ser batido', defende Everson sobre pressão no Galo de ser líder do Brasileirão

O goleiro do Atlético-MG pede respeito aos adversários neste momento da competição, em que o time mineiro está perto de conquistar o campeonato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 20:12

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 20:12

O América-MG não vence o Atlético-MG desde 2016, quando superou o Galo na final do Mineiro daquele ano. E, outra escrita incômoda para o Coelho é não derrotar o Atlético em competições nacionais desde a Copa João Havelange de 2000. Apesar dessas marcas, o goleiro Everson prega respeito aos rivais do líder do campeonato neste momento chave da competição, em que o alvinegro precisa administrar a vantagem para conseguir o sonhado bicampeonato. O arqueiro alvinegro comentou sobre a responsabilidade do time em ser líder da competição e que o Atlético é o time a ser batido. Confira nos vídeos o que Everson disse. Everson prega respeito aos rivais para o Galo manter o foco na reta final do Brasileirão-(Divulgação/Atlético-MG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados