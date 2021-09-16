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Solskjaer tem cargo ameaçado no Manchester United, e nome de Zidane ganha força no clube inglês

Zizou está sem time desde maio, quando saiu do Real Madrid, e é o favorito caso o norueguês deixe o Manchester United. Francês comandou CR7 e Varane na Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 13:57

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 13:57

Crédito: ANNEGRET HILSE, GABRIEL BOUYS / AFP
A derrota do Manchester United para o Young Boys, na estreia da Champions League, não foi bem digerida. De acordo com a imprensa britânica, o técnico Ole Gunnar Solskjaer tem sido cobrado e questionado na equipe vermelha, e seu cargo está ameaçado.Com a missão de fazer um elenco com estrelas, com nomes como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Pogba e outros, jogar bem, o norueguês corre risco de ser demitido caso sua equipe não apresente boas atuações. E neste cenários, nomes de possíveis substitutos já começam a ser especulados.
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De acordo com o jornal "Daily Express", o nome preferido no Old Trafford seria o de Zinédine Zidane, sem clube desde o final da última temporada, quando deixou o Real Madrid. O francês, tricampeão da Champions com os Merengues, conhece Cristiano Ronaldo e Varane, com quem trabalhou na Espanha.
Além de Zizou, outros dois nomes estão na lista dos Diabos Vermelhos: Antonio Conte, que está desempregado desde a saída da Inter de Milão, e Brendan Rodgers, atualmente no Leicester. O técnico italiano seria a opção mais viável, visto que está livre. O comandante dos Foxes tem a situação mais complicada.
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Ainda segundo o portal, o duelo entre Manchester United e Villarreal, pela segunda rodada do Grupo F da Champions League, no dia 29 de setembro, é visto como fundamental para Solskjaer. Um resultado adverso contra o algoz da final da última Liga Europa pode abreviar a passagem do técnico norueguês.

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