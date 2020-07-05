Solskjaer, técnico do United, rasga elogios para Mason Greenwood

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Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, rasgou elogios para Mason Greenwood após brilhante partida do jovem na vitória dos Red Devils sobre o Bournemouth por 5 a 2 pela Premier League. O norueguês disse que o jovem é um finalizador melhor do que o ídolo Wayne Rooney e analisou o futuro que o inglês pode ter na carreira.

- Eu vi Rooney na mesma idade e Greenwood é um finalizador e goleador especialista. Ele sabe exatamente o que fazer com a bola no campo. Se ele chutar, ele vai marcar e está indo muito bem. Greenwood toma as decisões certas e terá uma carreira sensacional. Nós sabemos que ele é um garoto especial.