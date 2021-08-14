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Solskjaer, técnico do Manchester United, elogia performance de Pogba

Meio-campista francês foi responsável por dar quatro assistências na goleada do Manchester United sobre o Leeds por 5 a 1 na estreia da Premier League...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 ago 2021 às 13:41

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 13:41

Crédito: Pogba comandou a vitória do Manchester United sobre o Leeds (ADRIAN DENNIS / AFP
Ole SOlskjaer, técnico do Manchester United, elogiou a performance de Paul Pogba na goleada dos Diabos Vermelhos sobre o Leeds por 5 a 1 na estreia da Premier League. O meio-campista francês foi responsável por contribuir com quatro assistências na partida.- Eu tenho uma boa relação com Pogba o tempo inteiro. Hoje foi apenas "vai lá e se divirta", nós demos liberdade para ele percorrer o campo. Os grandes jogadores querem sentir nossa confiança neles. Ele tem a capacidade de criar momentos do nada e fiquei impressionado com sua forma.
> Veja a tabela da Premier League
Bruno Fernandes, outro protagonista da partida com três gols marcador, também elogiou o camisa seis.
- A qualidade de Pogba nunca esteve sob discussão. Nós sabemos que podemos esperar esse tipo de performance dele.
O meio-campista possui contrato com o Manchester United até 2022 e ainda tem o futuro indefinido. Os Red Devils buscam a renovação pela permanência do atleta, mas o nome de Pogba já foi especulado em grandes equipes, como Real Madrid e Paris Saint-Germain.

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