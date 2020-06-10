Solskjaer pretende reincorporar Paul Pogba e dar nova função ao francês

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O Manchester United busca a classificação para a Liga dos Campeões. Com isso, surge a esperança de que Paul Pogba possa ser novamente um dos líderes da equipe. O "Daily Mail" informa que a ideia de Solskjaer é de dar uma função ao francês na qual ele possa atuar ao lado de Bruno Fernandes.

- Bons jogadores sempre podem jogar juntos, assim sim, Paul e Bruno podem. Encontraremos uma boa conexão entre eles - disse Solskjaer há algumas semanas.

Pogba fará dez exercícios e ficará no meio-campo para dar o último passe aos atacantes e chutar mais ao gol, enquanto Bruno Fernandes, que registrou números espetaculares desde que chegou à Inglaterra, será o meio-campista atrás dos dois.