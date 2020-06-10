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futebol

Solskjaer pretende reincorporar Paul Pogba e dar nova função ao francês

Treinador do Manchester United quer colocar o volante junto com Bruno Fernandes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jun 2020 às 15:14

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 15:14

Crédito: AFP
O Manchester United busca a classificação para a Liga dos Campeões. Com isso, surge a esperança de que Paul Pogba possa ser novamente um dos líderes da equipe. O "Daily Mail" informa que a ideia de Solskjaer é de dar uma função ao francês na qual ele possa atuar ao lado de Bruno Fernandes.
- Bons jogadores sempre podem jogar juntos, assim sim, Paul e Bruno podem. Encontraremos uma boa conexão entre eles - disse Solskjaer há algumas semanas.
Pogba fará dez exercícios e ficará no meio-campo para dar o último passe aos atacantes e chutar mais ao gol, enquanto Bruno Fernandes, que registrou números espetaculares desde que chegou à Inglaterra, será o meio-campista atrás dos dois.
O Manchester United volta a jogar pela Premier League na sexta-feira (19) contra o Tottenham, às 16h15 (horário de Brasília) .E MAIS:Segundo jornais ingleses, Philippe Coutinho já negocia com o NewcastleSemedo é mais um a quebrar os protocolos de segurança na EspanhaThiago Silva é alvo de críticas de ex-jogador do Paris Saint-GermainSanti Cazorla revela que já tomou decisão sobre seu futuroMorata é o favorito para substituir Lautaro Martínez na Inter de Milão E MAIS:

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