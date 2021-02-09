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futebol

Solskjaer pode renovar com Manchester United por dois anos

Técnico deve buscar se manter na briga pelo titulo da Premier League contra o Manchester City e conquistar classificação para a próxima edição da Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 10:34

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:34

Crédito: ANNEGRET HILSE / POOL / AFP/
O Manchester United deve esperar até o fim da temporada para decidir se irá renovar o contrato do técnico Solskjaer, segundo o “The Sun”. Os dirigentes do clube esperam que o norueguês se mantenha na briga pelo título contra o Manchester City e classifique a equipe para a próxima edição da Champions League.O comandante possui vínculo com os Diabos Vermelhos até 2022, mas as informações indicam que o treinador pode receber uma proposta por mais dois anos caso tenha sucesso nos objetivos desta campanha. Apesar da boa trajetória na Premier League até o momento, o nome do técnico é contestado pela torcida.
> Veja a tabela da Premier League
Além da eliminação na fase de grupos da Champions League de forma melancólica, o Manchester United apresenta irregularidades no Campeonato Inglês e está cinco pontos atrás do City mesmo com um jogo a mais. Nesta terça-feira, Solskjaer comanda seu elenco pela Copa da Inglaterra diante do West Ham e espera se manter na briga pelo troféu.

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