Solskjaer pode renovar com Manchester United por dois anos

O Manchester United deve esperar até o fim da temporada para decidir se irá renovar o contrato do técnico Solskjaer, segundo o “The Sun”. Os dirigentes do clube esperam que o norueguês se mantenha na briga pelo título contra o Manchester City e classifique a equipe para a próxima edição da Champions League.O comandante possui vínculo com os Diabos Vermelhos até 2022, mas as informações indicam que o treinador pode receber uma proposta por mais dois anos caso tenha sucesso nos objetivos desta campanha. Apesar da boa trajetória na Premier League até o momento, o nome do técnico é contestado pela torcida.