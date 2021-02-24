Solskjaer não se surpreende com clubes interessados em Mata: 'Excelente jogador'

- Não estou surpreendido com várias equipes interessadas em Juan Mata. É um excelente jogador, um fantástico profissional e ser humano. Quando os contratos estão chegando ao fim é normal que surjam clubes interessados. Estou seguro que ele irá falar com outros clubes se quiser. Tenho falado com ele e temos um bom diálogo - disse o comandante.Aos 32 anos, Mata foi titular apenas em quatro jogos da Premier League nesta temporada. No total, o espanhol participou de 12 partidas somando todas as competições.