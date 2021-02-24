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Solskjaer não se surpreende com clubes interessados em Mata: 'Excelente jogador'

Com 32 anos, meio-campista espanhol está no final do contrato com o Manchester United e não deve continuar na equipe inglesa...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 15:11
Crédito: JOE KLAMAR / AFP
Com contrato chegando ao fim, Juan Mata atrai interesse de diversos clubes da Europa. O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, revelou não estar surpreso e elogiou o espanhol.
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- Não estou surpreendido com várias equipes interessadas em Juan Mata. É um excelente jogador, um fantástico profissional e ser humano. Quando os contratos estão chegando ao fim é normal que surjam clubes interessados. Estou seguro que ele irá falar com outros clubes se quiser. Tenho falado com ele e temos um bom diálogo - disse o comandante.Aos 32 anos, Mata foi titular apenas em quatro jogos da Premier League nesta temporada. No total, o espanhol participou de 12 partidas somando todas as competições.
Desde que chegou ao Manchester United em 2014, o meio-campista atuou em 267 partidas, marcou 50 gols e deu 47 assistências.

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