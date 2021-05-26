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futebol

Solskjaer lamenta vice do Manchester United, mas ressalta: 'Não é a hora de apontar o dedo'

Treinador do Manchester United comenta derrota nos pênaltis para o Villarreal na Liga Europa, mas ressalta pontos positivos...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 20:06

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 20:06
Crédito: ALEKSANDRA SZMIGIEL / POOL / AFP
O treinador do Manchester United, o noruguês Ole Gunnar Solskjaer, lamentou a derrota de sua equipe na final da Liga Europa, vencida nos pênaltis pelo Villarreal. Após o confronto, OGS falou à imprensa sobre a sua equipe e destacou pontos positivos.- Não aparecemos, não jogamos tão bem quanto sabemos que podemos fazer. Acho que começamos bem, eles marcaram com o único remate à baliza. Ficamos desapontados por sofrer novamente em uma jogada definida, claro - disse Solskjaer.
O comandante do Manchester United também falou mais sobre a derrota desta quarta-feira.
- Eles dificultaram as coisas para nós, fecharam os espaços. Eles defenderam bem e não criamos grandes chances o suficiente. Agora não é a hora de apontar o dedo sobre o que eu teria feito diferente, mas quando você sai sem um troféu, não fez tudo certo - adicionou o treinador do United.
O treinador norueguês também adicionou que a sua equipe, apesar da derrota, apresenta uma evolução.​- Estamos cada vez mais próximos e melhores e melhores. Estamos a um chute de ganhar um troféu e ter uma boa noite. A única maneira de ter as margens do seu lado é melhorar e melhorar - concluiu.

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