Solskjaer lamenta vice do Manchester United, mas ressalta: 'Não é a hora de apontar o dedo'

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O treinador do Manchester United, o noruguês Ole Gunnar Solskjaer, lamentou a derrota de sua equipe na final da Liga Europa, vencida nos pênaltis pelo Villarreal. Após o confronto, OGS falou à imprensa sobre a sua equipe e destacou pontos positivos.- Não aparecemos, não jogamos tão bem quanto sabemos que podemos fazer. Acho que começamos bem, eles marcaram com o único remate à baliza. Ficamos desapontados por sofrer novamente em uma jogada definida, claro - disse Solskjaer.

O comandante do Manchester United também falou mais sobre a derrota desta quarta-feira.

- Eles dificultaram as coisas para nós, fecharam os espaços. Eles defenderam bem e não criamos grandes chances o suficiente. Agora não é a hora de apontar o dedo sobre o que eu teria feito diferente, mas quando você sai sem um troféu, não fez tudo certo - adicionou o treinador do United.