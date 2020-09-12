Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Solskjaer garante que Maguire seguirá como capitão do United

Zagueiro inglês foi condenado a 21 meses de prisão na Grécia, mas a pena está suspensa...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 10:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 set 2020 às 10:13
Crédito: AFP
Apesar das polêmicas envolvendo Harry Maguire em Mykonos, na Grécia, Solskjaer garantiu que o zagueiro inglês seguirá como capitão do Manchester United. De acordo com o treinador, o jogador "lidou com a situação muito bem".
- Ele vai ser o nosso capitão. Lidou com a situação muito bem e claro, estamos aqui para apoiá-lo. O processo acontece em paralelo (Maguire recorreu à condenação) e, para mim, ele sempre foi muito positivo e esperamos vê-lo na melhor forma - disse à MUTV.
Maguire foi condenado a 21 meses de prisão pela justiça grega por conta de desacatos, agressão qualificada, resistência à detenção e tentativas de suborno. A pena está suspensa e sob revisão porque o jogador recorreu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados