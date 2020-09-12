Solskjaer garante que Maguire seguirá como capitão do United

Apesar das polêmicas envolvendo Harry Maguire em Mykonos, na Grécia, Solskjaer garantiu que o zagueiro inglês seguirá como capitão do Manchester United. De acordo com o treinador, o jogador "lidou com a situação muito bem".
- Ele vai ser o nosso capitão. Lidou com a situação muito bem e claro, estamos aqui para apoiá-lo. O processo acontece em paralelo (Maguire recorreu à condenação) e, para mim, ele sempre foi muito positivo e esperamos vê-lo na melhor forma - disse à MUTV.
Maguire foi condenado a 21 meses de prisão pela justiça grega por conta de desacatos, agressão qualificada, resistência à detenção e tentativas de suborno. A pena está suspensa e sob revisão porque o jogador recorreu.