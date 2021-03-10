Solskjaer fala sobre possível saída de Cavani para o Boca: 'Está muito orgulhoso por jogar pelo Manchester United'

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Nesta quarta-feira, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tentou diminuir a tensão existente no clube inglês após os rumores lançados de uma possível transferência do atacante Edinson Cavani para o Boca Juniors, da Argentina.

Veja a tabela do Inglês- Cavani está focado em estar apto e tem vindo a trabalhar arduamente. Entre o meu mau português e o melhor inglês dele, sei que está muito orgulhoso por jogar pelo Manchester United - disse o atual comandante dos Red Devills, Solskajer.

O treinador do Manchester United aproveitou a situação para acalmar a situação e garantir que o futuro será negociado.

- Não foi tomada qualquer decisão, estamos apenas a trabalhar na sua recuperação. Ele tem dado um grande contributo até ao momento. Depois, vamos nos sentar com ele e falar acerca do futuro. Estamos muito contente com o que ele tem feito - disse Solskjaer.

Em seguida, o treinador do Manchester United também falou sobre o Milan, adversário na Europa League.