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Solskjaer fala sobre possível saída de Cavani para o Boca: 'Está muito orgulhoso por jogar pelo Manchester United'

Atacante do Manchester United teve o seu nome vinculado ao Boca Juniors, e treinador dos Red Devills tentou acalmar a situação...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:55

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 15:55
Crédito: NAOMI BAKER / POOL / AFP
Nesta quarta-feira, o treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, tentou diminuir a tensão existente no clube inglês após os rumores lançados de uma possível transferência do atacante Edinson Cavani para o Boca Juniors, da Argentina.
Veja a tabela do Inglês- Cavani está focado em estar apto e tem vindo a trabalhar arduamente. Entre o meu mau português e o melhor inglês dele, sei que está muito orgulhoso por jogar pelo Manchester United - disse o atual comandante dos Red Devills, Solskajer.
O treinador do Manchester United aproveitou a situação para acalmar a situação e garantir que o futuro será negociado.
- Não foi tomada qualquer decisão, estamos apenas a trabalhar na sua recuperação. Ele tem dado um grande contributo até ao momento. Depois, vamos nos sentar com ele e falar acerca do futuro. Estamos muito contente com o que ele tem feito - disse Solskjaer.
Em seguida, o treinador do Manchester United também falou sobre o Milan, adversário na Europa League.
- Tenho uma enorme admiração pelo Milan. A sua tradição, história e qualidade - disse.

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