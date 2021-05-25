Solskjaer fala sobre chance de título da Liga Europa: 'Algo melhor por vir'

Ole Gunnar Solskjaer acredita que o Manchester United deve conquistar a Liga Europa. Antes da final contra o Villarreal, o treinador dos Red Devils falou sobre a chance de título.
- Temos cinco vitórias na Europa e perdemos duas vezes para o Barcelona. Estas são grandes noites para nós, pode ser o ponto de partida para algo melhor por vir. É um futuro brilhante, esta equipa é uma equipa jovem, é uma equipa que reconstruímos ao longo dos últimos anos. Felizmente, este é o início de algo mais.A equipe do Manchester United já treina em Gdansk para a final da Liga Europa, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília). O adversário será o Villarreal, da Espanha.