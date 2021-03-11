Solskjaer fala após empate do United com o Milan: 'Começamos muito devagar e estamos decepcionados com isso'

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Nesta quinta-feira, o Manchester United empatou com o Milan pela partida de ida das oitavas de final da Europa League. Após o resultado, o treinador dos Red Devills, Ole Gunnar Solskjaer, falou sobre a partida, o elenco e o que espera da sua equipe.

Veja o mata-mata da Europa League- Na posse de bola hoje, fomos muito lentos. Embora tivéssemos a mesma quantidade de posse de bola que eles, nunca usamos a bola bem o suficiente e nunca a jogamos rápido o suficiente. Começamos muito devagar e estamos decepcionados com isso - disse Solskjaer.

O treinador também falou sobre as últimas partidas do Manchester United e a forma recente do clube fora de casa.

- É claro que nossa forma fora de casa tem sido muito boa e criamos chances suficientes. Marcamos gols fora de casa e temos caráter e personalidade para se recuperar. Temos estado empolgantes e eficientes fora de casa, principalmente na última rodada contra o Real Sociedad. Esse é um modelo de como queremos jogar nos jogos. Antes de tudo, porém, West Ham e depois Milan - disse.

O zagueiro e capitão do Manchester United, Harry Maguire, também falou após o jogo desta quinta-feira.