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Solskjaer fala após empate do United com o Milan: 'Começamos muito devagar e estamos decepcionados com isso'

Treinador do Manchester United falou à imprensa sobre o empate em 1 a 1 com o Milan pela partida de ida das oitavas da Europa League...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 20:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 20:03
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Nesta quinta-feira, o Manchester United empatou com o Milan pela partida de ida das oitavas de final da Europa League. Após o resultado, o treinador dos Red Devills, Ole Gunnar Solskjaer, falou sobre a partida, o elenco e o que espera da sua equipe.
Veja o mata-mata da Europa League- Na posse de bola hoje, fomos muito lentos. Embora tivéssemos a mesma quantidade de posse de bola que eles, nunca usamos a bola bem o suficiente e nunca a jogamos rápido o suficiente. Começamos muito devagar e estamos decepcionados com isso - disse Solskjaer.
O treinador também falou sobre as últimas partidas do Manchester United e a forma recente do clube fora de casa.
- É claro que nossa forma fora de casa tem sido muito boa e criamos chances suficientes. Marcamos gols fora de casa e temos caráter e personalidade para se recuperar. Temos estado empolgantes e eficientes fora de casa, principalmente na última rodada contra o Real Sociedad. Esse é um modelo de como queremos jogar nos jogos. Antes de tudo, porém, West Ham e depois Milan - disse.
O zagueiro e capitão do Manchester United, Harry Maguire, também falou após o jogo desta quinta-feira.
- É decepcionante sofrer golos no último minuto, especialmente em um 'set-play' quando não jogamos bem, não jogamos o nosso melhor, mas estávamos confortáveis ​​no jogo - falou o zagueiro do Manchester United, Harry Maguire.

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