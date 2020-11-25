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Solskjaer elogia Bruno Fernandes: 'Sabíamos o que estávamos contratando quando fomos buscá-lo'

Meio-campista português marcou dois gols na vitória do Manchester
United sobre o Istanbul Basaksehir pela Liga dos Campeões...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 17:04
Crédito: Oli SCARFF / AFP
Após a goleada de 4 a 1 aplicada no Istanbul Basaksehir, Solskjaer elogiou Bruno Fernandes, que marcou dois gols. Para o treinador do Manchester United, o clube sabia o quanto o português poderia render quando foi contratado.
- Eu o vejo treinar todos os dias. Nós sabíamos bem o que estávamos contratando quando fomos buscá-lo. É um jogador que gosta de chutar e sempre quer ganhar. Hoje ele mostrou a todos que sabe muito mais do que apenas bater pênaltis - disse o treinador.Desde que chegou ao Manchester United, Bruno Fernandes atuou em 35 partidas e esteve envolvido diretamente em 34 gols pelo Manchester United. Ele balançou as redes 21 vezes e deu 13 assistências.

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