Solskjaer elogia Bruno Fernandes: 'Sabíamos o que estávamos contratando quando fomos buscá-lo'

Após a goleada de 4 a 1 aplicada no Istanbul Basaksehir, Solskjaer elogiou Bruno Fernandes, que marcou dois gols. Para o treinador do Manchester United, o clube sabia o quanto o português poderia render quando foi contratado.

- Eu o vejo treinar todos os dias. Nós sabíamos bem o que estávamos contratando quando fomos buscá-lo. É um jogador que gosta de chutar e sempre quer ganhar. Hoje ele mostrou a todos que sabe muito mais do que apenas bater pênaltis - disse o treinador.Desde que chegou ao Manchester United, Bruno Fernandes atuou em 35 partidas e esteve envolvido diretamente em 34 gols pelo Manchester United. Ele balançou as redes 21 vezes e deu 13 assistências.