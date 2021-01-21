Solskjaer elogia boa fase de Paul Pogba: 'Estou muito contente com o que fez esta noite'

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Após a vitória por 2 a 1 do Manchester United contra o Fulham, o técnico Ole Gunnar Solskjaer decidiu elogiar Paul Pogba, autor do gol da virada e que deu a vitória para os Red Devils. O meia francês de 27 anos enfrentou momentos de baixa no clube, e sempre passa por rumores de saída, mas vêm em boa fase.

O United vai segurar a liderança do Inglês? Veja a tabela- Estou muito contente com o que fez esta noite. Impressionado é uma palavra muito forte, pois sei o que ele consegue fazer. Ele recebeu um cartão amarelo cedo, o que é sempre perigoso, mas manteve-se disciplinado. O Paul consegue fazer mais ou menos tudo o que é pedido a um meia, agora está juntando todas as suas qualidades nas exibições. Creio que nunca esteve tão em forma, e isso era importante. Fisicamente está em boa forma e mentalmente muito feliz - disse Solskjaer após a vitória.

O treinador ainda falou sobre a liderança, ainda que provisória, do Campeonato Inglês.

- Vai ser sempre falado, mas não estamos pensando muito nisso. Um jogo de cada vez, é uma temporada muito imprevisível - falou o treinador do Manchester United.

Paul Pogba chegou ao Manchester United em 2016, e está atualmente em sua quinta temporada no clube inglês. O jogador tem 181 partidas na equipe, marcando 36 gols. Sua saída chegou a ser ventilada nos últimos meses, mas com a boa fase, é possível que tudo possa mudar.