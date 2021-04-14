  • Solskjaer diz que Manchester United não se acomodará contra o Granada: 'Entrar em campo querendo vencer'
Solskjaer diz que Manchester United não se acomodará contra o Granada: 'Entrar em campo querendo vencer'

Treinador afirma que quer melhorar o desempenho da equipe e elogia o adversário espanhol antes da partida: 'Vimos como eles podem ser perigosos'...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:21

LanceNet

Crédito: Reprodução / Site oficial do Manchester United
Com boa vantagem nas quartas de final da Liga Europa, o Manchester United não pensa em se acomodar com a vantagem no duelo contra o Granada. Depois de vencer na ida por 2 a 0, na Espanha, o técnico Ole Gunnar Solskjaer afirmou que sua equipe "entrará em campo para vencer".
+ Veja a tabela da Liga Europa- Temos de garantir que passamos. Sempre escolho uma equipe que acho que vai ganhar um jogo. Vamos entrar em campo querendo vencer. Queremos melhorar nossas performances. Haverá algumas mudanças, sim. Algumas forçadas, algumas rotações - disse Solskjaer.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
O treinador dos Diabos Vermelhos também elogiou o Granada e afirmou que os espanhóis se lançaram ao ataque. Com isso, para o comandante, seus jogadores não poderão dar chances para o adversário.
- É uma partida de quartas de final na Europa, eles precisam fazer gols. Vimos eles contra o Barcelona e contra ​​o Real Madrid, e como podem ser perigosos. Temos de fazer um bom jogo e não lhes dar essas oportunidades.

Recomendado para você

CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

