Solskjaer diz que Manchester United não se acomodará contra o Granada: 'Entrar em campo querendo vencer'

Com boa vantagem nas quartas de final da Liga Europa, o Manchester United não pensa em se acomodar com a vantagem no duelo contra o Granada. Depois de vencer na ida por 2 a 0, na Espanha, o técnico Ole Gunnar Solskjaer afirmou que sua equipe "entrará em campo para vencer".
+ Veja a tabela da Liga Europa- Temos de garantir que passamos. Sempre escolho uma equipe que acho que vai ganhar um jogo. Vamos entrar em campo querendo vencer. Queremos melhorar nossas performances. Haverá algumas mudanças, sim. Algumas forçadas, algumas rotações - disse Solskjaer.
O treinador dos Diabos Vermelhos também elogiou o Granada e afirmou que os espanhóis se lançaram ao ataque. Com isso, para o comandante, seus jogadores não poderão dar chances para o adversário.
- É uma partida de quartas de final na Europa, eles precisam fazer gols. Vimos eles contra o Barcelona e contra o Real Madrid, e como podem ser perigosos. Temos de fazer um bom jogo e não lhes dar essas oportunidades.