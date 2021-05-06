Solskjaer discute derrota do United em classificação: 'Foi decepcionante, muito ruim, mas estamos na final'

Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

O Manchester United classificou-se para a final da Europa League nesta quinta-feira após perder por 3 a 2 para a Roma e contar com o placar agregado de 8 a 5. Depois da partida, o treinador dos Red Devills, Ole Gunnar Solskjaer, falou sobre o confronto.

Veja o mata-mata da Europa LeagueContinuamos passando a bola para eles e perdendo em posições difíceis, mas felizmente temos um dos melhores goleiros do mundo na rede e um atacante que quer fazer gols. Tivemos nossos altos e baixos. A segunda etapa de hoje foi decepcionante, muito, muito ruim, mas estamos na final - disse Solskjaer.

O treinador norueguês do Manchester United, apesar de comemorar a classificação, também lamentou a derrota na partida de volta.

- É uma sensação boa, é claro. Jogamos um tempo muito, muito bom em Old Trafford, que nos deu a classificação. Estou desapontado por perder o jogo, especialmente a maneira como perdemos. Poderia facilmente ter sido 6 a 6 ou 8 a 6 para eles. Foi um estranho jogo de futebol - falou o treinador do United.

Ole Gunnar Solskjaer também disse que ele e seus jogadores estão atentos para o Villarreal, adversário da final.

- Assistimos (o Villarreal) um pouco agora. Estamos prontos para a final. É única. A semifinal é um jogo difícil, mas uma final é uma final. Vamos nos preparar bem - concluiu.