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Solskjaer discute derrota do United em classificação: 'Foi decepcionante, muito ruim, mas estamos na final'

Treinador do Manchester United falou sobre a derrota para a Roma por 3 a 2 na classificação dos Red Devills para a final da Europa League...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 18:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 18:51
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
O Manchester United classificou-se para a final da Europa League nesta quinta-feira após perder por 3 a 2 para a Roma e contar com o placar agregado de 8 a 5. Depois da partida, o treinador dos Red Devills, Ole Gunnar Solskjaer, falou sobre o confronto.
Veja o mata-mata da Europa LeagueContinuamos passando a bola para eles e perdendo em posições difíceis, mas felizmente temos um dos melhores goleiros do mundo na rede e um atacante que quer fazer gols. Tivemos nossos altos e baixos. A segunda etapa de hoje foi decepcionante, muito, muito ruim, mas estamos na final - disse Solskjaer.
O treinador norueguês do Manchester United, apesar de comemorar a classificação, também lamentou a derrota na partida de volta.
- É uma sensação boa, é claro. Jogamos um tempo muito, muito bom em Old Trafford, que nos deu a classificação. Estou desapontado por perder o jogo, especialmente a maneira como perdemos. Poderia facilmente ter sido 6 a 6 ou 8 a 6 para eles. Foi um estranho jogo de futebol - falou o treinador do United.
Ole Gunnar Solskjaer também disse que ele e seus jogadores estão atentos para o Villarreal, adversário da final.
- Assistimos (o Villarreal) um pouco agora. Estamos prontos para a final. É única. A semifinal é um jogo difícil, mas uma final é uma final. Vamos nos preparar bem - concluiu.
Classificado, o Manchester United enfrenta o Villarreal na final da Europa League no Stadion Energa Gdansk, na Polônia, às 16h (de Brasília) do dia 26 de maio.

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