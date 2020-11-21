Solskjaer defende Paul Pogba: 'É essencial para nós'

Sem muitas chances no Manchester United, os rumores sobre a saída de Paul Pogba aumentam. Na seleção francesa, o meio-campista se destacou. Ao ser questionado sobre as poucas oportunidades do jogador, Solskjaer o elogiou.
- Pogba veio de uma temporada muito complicada no ano passado e ainda teve Covid-19. Os jogos que realizou pela França o ajudaram a ganhar mais ritmo. Não tenho dúvidas que ele vai continuar melhorando e vai ser um jogador muito importante para nós. Quando está em forma, é essencial para nósEm 11 partidas pelo Manchester United na temporada, Paul Pogba saiu do banco em seis partidas. Em três oportunidades, sequer entrou no campo. Ele soma um gol e duas assistências.