Solskjaer culpa protestos da torcida por derrotas do Manchester United

Ole Solskjaer, técnico do Manchester United, afirmou que os protestos dos torcedores contra a família Glazer, dona do clube, influenciou o resultado da equipe nas duas últimas partidas em casa em que os Diabos Vermelhos saíram derrotados para Leicester e Liverpool.- Eu não queria usar isso como desculpa pela derrota nos dois últimos jogos, mas é claro que é uma das razões para as performances. A relação entre atletas e fãs é vital para o que acontece dentro de campo. Somos humanos e vamos reagir de forma positiva ao receber nossos torcedores de volta.