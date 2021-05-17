Solskjaer culpa protestos da torcida por derrotas do Manchester United

Ole Solskjaer, técnico do Manchester United, afirmou que os protestos dos torcedores contra a família Glazer, dona do clube, influenciou o resultado da equipe nas duas últimas partidas em casa em que os Diabos Vermelhos saíram derrotados para Leicester e Liverpool.- Eu não queria usar isso como desculpa pela derrota nos dois últimos jogos, mas é claro que é uma das razões para as performances. A relação entre atletas e fãs é vital para o que acontece dentro de campo. Somos humanos e vamos reagir de forma positiva ao receber nossos torcedores de volta.
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Nesta terça-feira, o Manchester United encara o Fulham no Old Trafford e com a presença de 10 mil pessoas no estádio. Solskjaer acredita que não haverá violência ou protestos e pede para que o público apoie o elenco nesta reta final de temporada.