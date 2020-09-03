Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Solskjaer conversou com Thiago Alcântara para levá-lo ao Manchester United, diz jornalista
futebol

Solskjaer conversou com Thiago Alcântara para levá-lo ao Manchester United, diz jornalista

A novela sobre o futuro do meio-campista continua! O jogador, do Bayern de Munique, está próximo de um acerto com o Liverpool, porém Red Devils seguem monitorando a situação...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 12:47

LanceNet

Crédito: Thiago Alcântara foi um dos melhores jogadores da final da Champions contra o Paris Saint-Germain, mas não deve permanecer no Bayern de Munique (AFP
A novela sobre o futuro de Thiago Alcântara continua! De acordo com o jornalista norueguês Fredrik AN Filtvedt, o treinador Solskjaer conversou com jogador para levá-lo ao Manchester United. O meio-campista, do Bayern de Munique, está próximo de um acerto com o Liverpool, porém os Red Devils seguem monitorando a situação.
De olho no mercado para reforçar sua equipe, o treinador norueguês sonha em reforçar o seu meio-campo ainda mais para disputar as principais competições na próxima temporada. Após contratar Van de Beek, o técnico sonha em formar um quarteto forte no Old Trafford: o holandês, Thiago Alcântara, Pogba e Bruno Fernandes.Durante os últimos meses, Liverpool e Thiago seguem negociando, porém a negociação tem se arrastado. Ele tem contrato até junho de 2021, e o Bayern pretende negociar o jogador para não perdê-lo de graça para outro rival em janeiro do ano que vem. Com isso, o CEO do clube, Rummenigge, afirmou que o meio-campista pretende deixar a equipe bávara.
Formado nas divisões de base do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. Na equipe bávara, ele participou das conquistas de uma Champions League, sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, foram 235 partidas com 31 gols e 37 assistências com a camisa dos bávaros.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados