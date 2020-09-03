Solskjaer conversou com Thiago Alcântara para levá-lo ao Manchester United, diz jornalista

A novela sobre o futuro de Thiago Alcântara continua! De acordo com o jornalista norueguês Fredrik AN Filtvedt, o treinador Solskjaer conversou com jogador para levá-lo ao Manchester United. O meio-campista, do Bayern de Munique, está próximo de um acerto com o Liverpool, porém os Red Devils seguem monitorando a situação.
De olho no mercado para reforçar sua equipe, o treinador norueguês sonha em reforçar o seu meio-campo ainda mais para disputar as principais competições na próxima temporada. Após contratar Van de Beek, o técnico sonha em formar um quarteto forte no Old Trafford: o holandês, Thiago Alcântara, Pogba e Bruno Fernandes.Durante os últimos meses, Liverpool e Thiago seguem negociando, porém a negociação tem se arrastado. Ele tem contrato até junho de 2021, e o Bayern pretende negociar o jogador para não perdê-lo de graça para outro rival em janeiro do ano que vem. Com isso, o CEO do clube, Rummenigge, afirmou que o meio-campista pretende deixar a equipe bávara.
Formado nas divisões de base do Barcelona, o brasileiro naturalizado espanhol se transferiu ao Bayern de Munique em 2013. Na equipe bávara, ele participou das conquistas de uma Champions League, sete Campeonatos Alemães, três Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes da Fifa. Ao todo, foram 235 partidas com 31 gols e 37 assistências com a camisa dos bávaros.