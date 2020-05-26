Solskjaer confirma que United ainda não fez acordo por Ighalo

Crédito: Divulgação / Man Utd

Solskjaer admitiu que deseja estender o vínculo com Odion Ighalo, que termina no final desta semana. Apesar disso, o treinador do Manchester United revelou que os Red Devils ainda não fizeram um acordo com o Shanghai Shenhua.

O Manchester United deseja que o atacante continue na equipe até o final desta temporada, que deve terminar em agosto ou setembro. Mas os chineses querem discutir apenas uma transferência definitiva ou um novo empréstimo com obrigação de compra.

O treinador norueguês também admitiu que um acordo permanente não deve ser assinado.

- O contrato de empréstimo foi até o final de maio agora, então, obviamente, ele deveria voltar. Estamos em diálogo. Eles foram ótimos em relação a nós, seu clube, e permitiram que ele jogasse no clube dos seus sonhos. Foi um sonho para ele e espero que ele possa terminar o que começou, espero que com um troféu para nós - disse ao 'MUTV'.