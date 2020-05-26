Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Solskjaer confirma que United ainda não fez acordo por Ighalo

Empréstimo do atacante termina no final de junho e o clube chinês o quer de volta...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 18:04

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 18:04

Crédito: Divulgação / Man Utd
Solskjaer admitiu que deseja estender o vínculo com Odion Ighalo, que termina no final desta semana. Apesar disso, o treinador do Manchester United revelou que os Red Devils ainda não fizeram um acordo com o Shanghai Shenhua.
O Manchester United deseja que o atacante continue na equipe até o final desta temporada, que deve terminar em agosto ou setembro. Mas os chineses querem discutir apenas uma transferência definitiva ou um novo empréstimo com obrigação de compra.
O treinador norueguês também admitiu que um acordo permanente não deve ser assinado.
- O contrato de empréstimo foi até o final de maio agora, então, obviamente, ele deveria voltar. Estamos em diálogo. Eles foram ótimos em relação a nós, seu clube, e permitiram que ele jogasse no clube dos seus sonhos. Foi um sonho para ele e espero que ele possa terminar o que começou, espero que com um troféu para nós - disse ao 'MUTV'.
- No momento, nada foi acordado. A liga deles vai começar em breve, então estamos apenas esperando para ver - completou. E MAIS:Robben elogia Guardiola e diz que treinador é o 'melhor do mundo'Varane conta sobre vontade de competir após dois meses sem futebolJuventus só aceita troca com Barcelona por ArthurEx-ídolo do Bayern, Lothar Matthaus diz sobre como tentar parar HaalandReinier vai ser incorporado aos treinos de Zidane, afirma jornalBayern de Munique apresenta proposta de renovação para Alaba E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados