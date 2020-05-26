Solskjaer confirma que Pogba e Rashford estão aptos para jogar

Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, confirmou que Paul Pogba e Marcus Rashford estão recuperados de suas lesões e poderão jogar quando a Premier League for reiniciada.
Pogba passou por uma cirurgia no pé em janeiro, enquanto Rashford sofreu uma lesão nas costas na Copa da Inglaterra contra o Wolves. Eles perderiam o restante da temporada, mas a suspensão dos campeonatos por conta do coronavírus ajudou os dois nesse sentido.
- Eles se juntaram ao treinamento fazendo o mesmo trabalho que os outros. E tudo correu bem. Quando jogarmos novamente, parece que teremos todo o time em boas condições - disse ao site do clube.
Há uma semana, os Red Devils voltaram a treinar coletivamente, embora em pequenos grupos e sem contato. A competição deve ser retomada em junho. E MAIS:Manchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy SanéHá um ano na Ucrânia, Alvaro relembra primeiro gol pelo FC LvivNewcastle abre conversas para contratar Philippe CoutinhoNegueba quer ver Gyeongnam crescendo na K-League ChallengeSchalke 04 tenta se recuperar após volta desastrosa na BundesligaEverton pode quebrar recorde de compra com Allan, do Napoli E MAIS: