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futebol

Solskjaer confirma que Pogba e Rashford estão aptos para jogar

Os dois jogadores já estão recuperados de suas lesões...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 15:12

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:12

Crédito: AFP
Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, confirmou que Paul Pogba e Marcus Rashford estão recuperados de suas lesões e poderão jogar quando a Premier League for reiniciada.
Pogba passou por uma cirurgia no pé em janeiro, enquanto Rashford sofreu uma lesão nas costas na Copa da Inglaterra contra o Wolves. Eles perderiam o restante da temporada, mas a suspensão dos campeonatos por conta do coronavírus ajudou os dois nesse sentido.
- Eles se juntaram ao treinamento fazendo o mesmo trabalho que os outros. E tudo correu bem. Quando jogarmos novamente, parece que teremos todo o time em boas condições - disse ao site do clube.
Há uma semana, os Red Devils voltaram a treinar coletivamente, embora em pequenos grupos e sem contato. A competição deve ser retomada em junho. E MAIS:Manchester City encontra substituto ideal para a saída de Leroy SanéHá um ano na Ucrânia, Alvaro relembra primeiro gol pelo FC LvivNewcastle abre conversas para contratar Philippe CoutinhoNegueba quer ver Gyeongnam crescendo na K-League ChallengeSchalke 04 tenta se recuperar após volta desastrosa na BundesligaEverton pode quebrar recorde de compra com Allan, do Napoli E MAIS:

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