Solskjaer comenta vitória do United na Europa League: 'Quero a mesma atitude da equipa na próxima semana'

O Manchester United venceu a ida das quartas de final da Europa League por 2 a 0, contra o Granada. Após a vitória com gols de Rashford e Bruno Fernandes, o treinador da equipe inglesa, Ole Gunnar Solskjaer, comentou a atuação de seu time.
- A noite não foi perfeita porque tivemos três jogadores suspensos para a segunda mão (Maguire, McTominay e Shaw), mas um 2 a 0 é um excelente resultado. É difícil jogar em Espanha e tínhamos de jogar bem para conseguir este resultado - disse Solskjaer.
O treinador norueguês também falou sobre a atuação do português Bruno Fernandes, autor do segundo gol da partida desta quinta-feira em uma cobrança de pênalti.
- O Bruno Fernandes esteve excecional, assim como o Rashford. São tão importantes para nós. O Bruno está com imensa confiança a bater os pênaltis, mesmo que o goleiro quase tenha defendido. Quero a mesma atitude da equipa na próxima semana - falou o treinador do United.
O resultado colocou os Red Devils em vantagem na Liga Europa. A volta será na próxima quinta-feira (15), às 16h (de Brasília).