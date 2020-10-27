Solskjaer comenta situação de Van de Beek: 'Não é preciso ser titular para ser um jogador importante do elenco'

Contratação mais cara da última janela de transferências do Manchester United, Donny Van de Beek não vem sendo utilizado por Solskjaer. Em coletiva, o treinador dos Red Devils comentou sobre a situação e disse que, em muitos momentos, também não era titular da equipe, mas era um jogador importante.- Acho que isso diz muito sobre a qualidade que temos no nosso elenco. Entendo que os comentaristas têm que falar de alguma coisa, mas é necessário entender que não é preciso ser titular para ser um membro importante do elenco. Eu não fui titular muitas vezes no Manchester United, mas acho que todos os meus ex-companheiros concordam que eu era um jogador importante no elenco. Donny terá um papel relevante, não se preocupem - disse.