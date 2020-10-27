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Solskjaer comenta situação de Van de Beek: 'Não é preciso ser titular para ser um jogador importante do elenco'

Treinador do Manchester United foi questionado sobre as poucas chances
que o meio-campista holandês vem tendo dentro de campo...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 13:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 13:38
Crédito: Divulgação/Manchester United
Contratação mais cara da última janela de transferências do Manchester United, Donny Van de Beek não vem sendo utilizado por Solskjaer. Em coletiva, o treinador dos Red Devils comentou sobre a situação e disse que, em muitos momentos, também não era titular da equipe, mas era um jogador importante.- Acho que isso diz muito sobre a qualidade que temos no nosso elenco. Entendo que os comentaristas têm que falar de alguma coisa, mas é necessário entender que não é preciso ser titular para ser um membro importante do elenco. Eu não fui titular muitas vezes no Manchester United, mas acho que todos os meus ex-companheiros concordam que eu era um jogador importante no elenco. Donny terá um papel relevante, não se preocupem - disse.
Gary Neville e Patrice Evra, ex-jogadores do Manchester United, comentaram sobre a situação de Van De Beek e teceram críticas ao treinador do clube. Para eles, o holandês não pode passar uma partida sem entrar em campo.
Van de Beek atuou em apenas sete partidas com a camisa do Manchester United, marcou um gol e deu uma assistência. Desses jogos, em cinco deles o holandês saiu do banco de reservas.

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