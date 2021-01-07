Solskjaer admite que Manchester City é o melhor time da Inglaterra

Após a derrota do Manchester United para o Manchester City por 2 a 0 pela Copa da Liga Inglesa, o técnico Solskjaer, dos Diabos Vermelhos, afirmou que o rival era o melhor clube da Inglaterra. O norueguês afirmou que a equipe não estava à altura do time dirigido por Pep Guardiola, que não contou com uma série de atletas por conta do surto da Covid-19 no plantel.- Nós jogamos contra um time muito bom do Manchester City. Eles jogaram bem. Quando eles jogam bem, você tem que jogar muito bem para vencê-los. Nós estamos chegando perto. Esta foi uma versão bem melhor do United do que há um ano atrás. Nós encontramos o melhor time da Inglaterra no momento e não tivemos chances.