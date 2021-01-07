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Solskjaer admite que Manchester City é o melhor time da Inglaterra

Após derrota na Copa da Liga Inglesa, técnico do Manchester United elogiou o rival e fez uma análise positiva do progresso dos Diabos Vermelhos no último ano...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 11:12

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 11:12

Crédito: SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Após a derrota do Manchester United para o Manchester City por 2 a 0 pela Copa da Liga Inglesa, o técnico Solskjaer, dos Diabos Vermelhos, afirmou que o rival era o melhor clube da Inglaterra. O norueguês afirmou que a equipe não estava à altura do time dirigido por Pep Guardiola, que não contou com uma série de atletas por conta do surto da Covid-19 no plantel.- Nós jogamos contra um time muito bom do Manchester City. Eles jogaram bem. Quando eles jogam bem, você tem que jogar muito bem para vencê-los. Nós estamos chegando perto. Esta foi uma versão bem melhor do United do que há um ano atrás. Nós encontramos o melhor time da Inglaterra no momento e não tivemos chances.
Sem a Copa da Liga Inglesa, o Manchester United foca no duelo contra o Watford, nesta sábado, pela Copa da Inglaterra. No entanto, o principal objetivo de Solskjaer e seus comandados é lutar pelo título da Premier League e os Red Devils dividem a liderança com o Liverpool, mas possuem um jogo a menos.

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