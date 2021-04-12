'Solidez' é a palavra que Luan Dias, atleta do Montalegre, usa para definir a campanha da equipe

Crédito: Divulgação / Montalegre

A equipe do Montalegre, do versátil Luan Dias, esta próxima de mais uma conquista em sua história. Em entrevista, o meia, que também atua como lateral na equipe portuguesa, comentou sobre sua expectativa para os playoffs da competição.

Veja a tabela do Português- É a melhor possível, reencontramos o nosso melhor futebol e com isso, às vitórias vieram. Estamos confiantes e preparados para os playoffs - disse o brasileiro.

O time do Montalegre, fez uma primeira fase regular e sempre esteve entre os primeiros colocados do grupo. Quando questionado sobre a primeira fase da equipe, Luan Dias, destacou a solidez como característica principal.

- Penso que fizemos uma primeira fase bem sólida, é verdade que ficamos uns jogos sem vencer, apesar disso, sempre estivemos entre os primeiros classificados - falou.

Quando se trata de playoffs, os erros devem ser minimizados ao máximo, pois os jogos são sempre tensos e contra adversários fortes. Desta forma, Luan Dias ressalta frieza e concentração nesse momento decisivo.

- Acho que tudo que nós passamos até agora de positivo e negativo serviram de base para essa decisão. O momento agora é de frieza e muita concentração para atingirmos o objetivo final, que é subirmos para a Liga 3 - concluiu o jogador.