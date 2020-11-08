futebol

Soler faz três gols de pênalti e Real Madrid é goleado pelo Valencia

Atacante marcou um hat-trick e garantiu o triunfo dos donos da casa. 
Varane também contribuiu balançando as redes contra a própria equipe...

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 18:57

LanceNet

Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Jogando em casa pela nona rodada do Campeonato Espanhol, o Valencia goleou o Real Madrid por 4 a 1. Com um hat-trick marcado através de três pênaltis, Soler foi o nome da partida. Varane fez um gol contra e Benzema balançou as redes para os merengues.O QUE HOUVE?Aos 23 minutos, Benzema recebeu um passe de Marcelo. De fora da área, o atacante fez um lindo gol. Parecia que o Real Madrid iria engrenar, mas não fez uma boa partida.
HAT TRICKSoler marcou três gols na partida. O Real Madrid cometeu três pênaltis e o atacante colocou a bola na rede em todas as oportunidades.
CONTRA A PRÓPRIA REDEA virada do Valencia veio aos 43 minutos do primeiro tempo. Varane tentou cortar cruzamento na área, mas acabou desviando e a bola entrou no gol de Courtois.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

