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Sócios votarão mudança estatutária do São Paulo no dia 23 de janeiro

Assembleia Geral será realizada para analisar mudanças já aprovadas pelo Conselho Deliberativo, em votação que teve até protestos dos torcedores no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2022 às 14:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2022 às 14:00

Os sócios do São Paulo terão um dia importante no dia 23 de janeiro. Os associados vão votar as alterações no estatuto social do clube, que incluem a possibilidade de reeleição do presidente, aprovadas pelo Conselho em votação no último mês. Se aprovadas na Assembleia dos sócios, as mudanças passam a valer imediatamente. A convocação foi realizada pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Olten Ayres de Abreu Jr. A reunião terá início às 08h e terminará às 17h. Segundo o edital publicado pelo Tricolor, poderão votar os sócios maiores de 18 anos, com pelo menos dois anos de associação e que estejam com as mensalidades em dia.
A votação será realizada de duas maneiras: nos Ginásios I, II e III, e/ou pelo sistema drive thru, a fim de evitar aglomerações, através dos portões de número 12, 14 e 17, localizados na sede social. As alterações no estatuto do clube foram votadas no Conselho Deliberativo em dezembro. Nela, os conselheiros aprovaram, entre outros tópicos, a reeleiçâo para presidente do São Paulo. A votação, apesar de ter sido online, teve protesto dos torcedores no Morumbi.
Crédito: SóciosdoSãoPaulovotarãomudançasnoEstatutodoclubeemjaneiro(Foto:Reprodução/TwitterSãoPaulo

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