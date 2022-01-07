Sócios votarão mudança estatutária do São Paulo no dia 23 de janeiro

Os sócios do São Paulo terão um dia importante no dia 23 de janeiro. Os associados vão votar as alterações no estatuto social do clube, que incluem a possibilidade de reeleição do presidente, aprovadas pelo Conselho em votação no último mês. Se aprovadas na Assembleia dos sócios, as mudanças passam a valer imediatamente. A convocação foi realizada pelo presidente do Conselho Deliberativo do clube, Olten Ayres de Abreu Jr. A reunião terá início às 08h e terminará às 17h. Segundo o edital publicado pelo Tricolor, poderão votar os sócios maiores de 18 anos, com pelo menos dois anos de associação e que estejam com as mensalidades em dia.