Sócios do São Paulo tiram foto com a taça e já pedem releição de Casares

Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC

Na ansiedade de estrear no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda vive o clima de euforia com a conquista do título de campeão Paulista de 2021, obtido na última semana após superar o Palmeiras. ACOMPANHE AS PARTIDAS PELO NOVO APLICATIVO DO LANCENET!

Neste sábado, no Morumbi, a taça foi exposta para os sócios do clube na área social. O evento, organizado com filas e distanciamento social, teve mais de 1,4 mil pessoas, que puderam tirar fotos com o troféu.

VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021 O presidente do São Paulo, Julio Casares, esteve no evento e foi saudado. Empolgada com a conquista, a torcida soltou o grito de 'é campeão, é reeleição''. O mandatário assumiu o cargo em janeiro deste ano, e o próximo pleito será realizado em 2023. Apesar de o estatuto não permitir a reeleição, há uma movimentação entre os conselheiros para que o estatuto seja remodelado e permita que o atual presidente concorra à reeleição.