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Sócios do São Paulo tiram foto com a taça e já pedem releição de Casares

Cerca de 1,4 mil sócios do clube social do Tricolor posaram para fotos com o troféu do Campeonato Paulista, conquistado na semana passada...

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 13:44

LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2021 às 13:44
Crédito: Rubens Chiri/São Paulo FC
Na ansiedade de estrear no Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda vive o clima de euforia com a conquista do título de campeão Paulista de 2021, obtido na última semana após superar o Palmeiras. ACOMPANHE AS PARTIDAS PELO NOVO APLICATIVO DO LANCENET!
Neste sábado, no Morumbi, a taça foi exposta para os sócios do clube na área social. O evento, organizado com filas e distanciamento social, teve mais de 1,4 mil pessoas, que puderam tirar fotos com o troféu.
VEJA A TABELA E SIMULE AS PARTIDAS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021 O presidente do São Paulo, Julio Casares, esteve no evento e foi saudado. Empolgada com a conquista, a torcida soltou o grito de 'é campeão, é reeleição''. O mandatário assumiu o cargo em janeiro deste ano, e o próximo pleito será realizado em 2023. Apesar de o estatuto não permitir a reeleição, há uma movimentação entre os conselheiros para que o estatuto seja remodelado e permita que o atual presidente concorra à reeleição.
O São Paulo se prepara para enfrentar o Fluminense, neste sábado, às 21h, no Morumbi, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Arboleda, Daniel Alves e Benítez são os desfalques do Tricolor.

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