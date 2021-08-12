'Soccer revolution': editora lança, em português, clássico sobre a história do futebol - prefácio de Tim Wickery

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Além das jogadas e das transações milionárias, o futebol tem história. E é sobre o início desta história que trata um livro recém-lançado em português: "Soccer revolution", de Willy Meisl, foi publicado originalmente em 1955, em inglês, e chega ao Brasil, em português, em diferentes formatos.A editora "LivrosdeFutebol" é a responsável pelo lançamento da obra já disponível na Amazon e e que tem prefácio do jornalista inglês radicado no Brasil Tim Wickery. Meisl, autor do livro, era austríaco, mas viveu na Inglaterra. As palavras de Tim dão o tom.

- Willy Meisl enxerga a natureza dinâmica do desenvolvimento do esporte -estamos, afinal de contas, falando de uma revolução no futebol. E enxergava o progresso como um processo dialético, uma ação e reação entre ideias novas e mentes abertas. Sabia da importância do intercâmbio de ideias dentro de uma rede de pessoas e escolas - escreveu no prefácio.

Soccer revolution trata, portanto, do nascimento, da evolução e de como outras escolas superaram a Inglaterra, inventora do esporte.

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O livro pode ser adquirido diretamente junto à editora até 15 de setembro, por R$65 com frete incluso por meio de PIX para a chave 14.135.944/0001-80 (Pébola Casa Editorial). O comprovante deve ser enviado por mensagem de Whatsapp para o número (21) 988-592-908, por meio do qual podem ser tiradas outras dúvidas.