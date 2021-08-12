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'Soccer revolution': editora lança, em português, clássico sobre a história do futebol - prefácio de Tim Wickery

Obra de Willy Meisl foi publicada em 1955 e está à venda na Amazon e diretamente pela editora LivrosdeFutebol...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 18:29

LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2021 às 18:29
Crédito: Divulgação
Além das jogadas e das transações milionárias, o futebol tem história. E é sobre o início desta história que trata um livro recém-lançado em português: "Soccer revolution", de Willy Meisl, foi publicado originalmente em 1955, em inglês, e chega ao Brasil, em português, em diferentes formatos.A editora "LivrosdeFutebol" é a responsável pelo lançamento da obra já disponível na Amazon e e que tem prefácio do jornalista inglês radicado no Brasil Tim Wickery. Meisl, autor do livro, era austríaco, mas viveu na Inglaterra. As palavras de Tim dão o tom.
- Willy Meisl enxerga a natureza dinâmica do desenvolvimento do esporte -estamos, afinal de contas, falando de uma revolução no futebol. E enxergava o progresso como um processo dialético, uma ação e reação entre ideias novas e mentes abertas. Sabia da importância do intercâmbio de ideias dentro de uma rede de pessoas e escolas - escreveu no prefácio.
Soccer revolution trata, portanto, do nascimento, da evolução e de como outras escolas superaram a Inglaterra, inventora do esporte.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O livro pode ser adquirido diretamente junto à editora até 15 de setembro, por R$65 com frete incluso por meio de PIX para a chave 14.135.944/0001-80 (Pébola Casa Editorial). O comprovante deve ser enviado por mensagem de Whatsapp para o número (21) 988-592-908, por meio do qual podem ser tiradas outras dúvidas.
Depois do dia 15 de setembro, estará disponível somente no site da Amazon.

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