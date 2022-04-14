Sobre o CSA na Série B, Marco Túlio avisa: 'Vamos brigar pelo acesso'

Acabada as campanhas do CSA na Copa do Nordeste e no Campeonato Alagoano, o time pode se concentrar na Série B do Brasileirão onde a estreia ocorre no sábado (16), às 16h (de Brasília), diante do Ituano.

Pensando nisso, o meia-atacante Marco Túlio garante já estar focado no compromisso e agregou que a ideia de todos é fazer um grande jogo diante dos paulistas para iniciarem bem a campanha na segundona.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS- Agora é foco total no Ituano e na caminha na Série B. Temos que fazer um grande jogo para iniciarmos nossa campanha na disputa com uma vitória, com o pé direito. Isso vai ser importante para dar confiança ao grupo para a sequência da competição e da temporada - afirmou.

Na análise feita pelo jogador de 24 anos de idade que está por empréstimo do Sprorting-POR ao clube do Mutange, ele vê a equipe alagoana em condições de brigar por uma das vagas para retornar a primeira divisão em 2023:

- Vamos brigar pelo acesso. É esse o objetivo de todos aqui. Temos um ótimo grupo, competitivo e experiente. Isso é muito importante. Precisamos fazer um grande campeonato, com equilíbrio e intensidade, para chegarmos a esse objetivo.