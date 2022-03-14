Sobre duelo na Copa do Brasil, meio-campista do CSA crava: 'É o jogo do ano'

Antes de iniciar a disputa da semifinal do Campeonato Alagoano onde fará o clássico contra o CRB, a concentração do CSA está voltada para o embate na Copa do Brasil onde, na quarta-feira (16), decide seu futuro na competição frente ao Paysandu, às 21h30 (de Brasília), no Rei Pelé.>Receba as principais notícias do esporte em tempo realE a seriedade que passar da segunda fase na competição nacional tem no aspecto esportivo e também financeiro do Azulão ficou explícita nas palavras do meio-campista Marco Túlio quando ele classificou o embate como "o jogo do ano até aqui".

- É o jogo do ano até aqui para as duas equipes. Vamos enfrentar um adversário forte, de alto nível, que tem jogadores experientes e que vem em nossa casa para buscar a vaga. Não podemos vacilar durante os noventa minutos. Temos que fazer um jogo inteligente para passarmos de fase - descreveu o jogador, agregando:

- Claro que queremos chegar o mais distante possível na competição e fazer história nela. É um sonho de todos. Além disso, a parte financeira para o clube é muito bom. Vamos fazer de tudo para fazer uma grande disputa.

Diferente do que ocorreu na primeira eliminatória, o clube de melhor posição no Ranking da CBF não precisa atuar como visitante. Porém, tampouco tem a vantagem do empate para se classificar já que, em caso de igualdade, a vaga será definida nas penalidades.