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futebol

Sobre duelo na Copa do Brasil, meio-campista do CSA crava: 'É o jogo do ano'

Marco Túlio deu maiores detalhes sobre postura necessária diante do Paysandu...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 12:06

Publicado em 14 de Março de 2022 às 12:06

Antes de iniciar a disputa da semifinal do Campeonato Alagoano onde fará o clássico contra o CRB, a concentração do CSA está voltada para o embate na Copa do Brasil onde, na quarta-feira (16), decide seu futuro na competição frente ao Paysandu, às 21h30 (de Brasília), no Rei Pelé.>Receba as principais notícias do esporte em tempo realE a seriedade que passar da segunda fase na competição nacional tem no aspecto esportivo e também financeiro do Azulão ficou explícita nas palavras do meio-campista Marco Túlio quando ele classificou o embate como "o jogo do ano até aqui".
- É o jogo do ano até aqui para as duas equipes. Vamos enfrentar um adversário forte, de alto nível, que tem jogadores experientes e que vem em nossa casa para buscar a vaga. Não podemos vacilar durante os noventa minutos. Temos que fazer um jogo inteligente para passarmos de fase - descreveu o jogador, agregando:
- Claro que queremos chegar o mais distante possível na competição e fazer história nela. É um sonho de todos. Além disso, a parte financeira para o clube é muito bom. Vamos fazer de tudo para fazer uma grande disputa.
Diferente do que ocorreu na primeira eliminatória, o clube de melhor posição no Ranking da CBF não precisa atuar como visitante. Porém, tampouco tem a vantagem do empate para se classificar já que, em caso de igualdade, a vaga será definida nas penalidades.
Crédito: Divulgação/CSA

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