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futebol

Sobre duelo com o Brusque, meio-campista do CSA afirma: 'Jogo difícil'

Yann Rolim frisou a necessidade da equipe buscar sua primeira vitória na Série B...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 16:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 16:01
Analisando o próximo desafio do CSA na temporada, o meio-campista Yann Rolim quer um grande jogo da equipe alagoana diante do Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, um triunfo diante dos catarinenses pode significar um novo momento para o grupo em 2022, já que a equipe ainda não venceu no torneio.>Confira dez jogadores brasileiros que estão ficando livres no futebol europeu- Vamos em busca da nossa primeira vitória na Série B diante do Brusque. Jogo difícil, diante de uma equipe que vem buscar pontos em nossa casa. Temos que ter atenção máxima para sairmos com um resultado positivo. Esse é o objetivo de todos. Vai ser uma partida muito equilibrada - avaliou o atleta de 27 anos.
Ainda de acordo com Yann, o Azulão segue em condições de iniciar uma sequência de vitórias nestas próximas partidas apesar do início ruim na Série B com dois empates em dois compromissos disputados.
- Nossa ideia é fazer uma boa sequência agora para crescermos na temporada. O grupo sabe da importância disso neste início de campeonato. O objetivo é evoluir nestas próximas semanas - concluiu.
Crédito: Atletatem21partidaspeloAzulão(Divulgação/CSA

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