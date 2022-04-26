Sobre duelo com o Brusque, meio-campista do CSA afirma: 'Jogo difícil'

Analisando o próximo desafio do CSA na temporada, o meio-campista Yann Rolim quer um grande jogo da equipe alagoana diante do Brusque, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para ele, um triunfo diante dos catarinenses pode significar um novo momento para o grupo em 2022, já que a equipe ainda não venceu no torneio.>Confira dez jogadores brasileiros que estão ficando livres no futebol europeu- Vamos em busca da nossa primeira vitória na Série B diante do Brusque. Jogo difícil, diante de uma equipe que vem buscar pontos em nossa casa. Temos que ter atenção máxima para sairmos com um resultado positivo. Esse é o objetivo de todos. Vai ser uma partida muito equilibrada - avaliou o atleta de 27 anos.