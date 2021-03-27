Sobral projeta duelo contra o CSA na Copa do Nordeste

Crédito: Divulgação/Ceará

Após empatar com o Botafogo-PB, o Ceará desperdiçou a chance de assumir a liderança do seu grupo na Copa do Nordeste e agora espera recuperar os pontos diante do CSA, fora de casa.

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Ciente da dificuldade do jogo, o volante Fernando Sobral analisou o Azulão e projeta o triunfo para encaminhar a classificação.

‘Nós sabemos que será mais um jogo bem difícil no campeonato. O CSA é um time muito bem treinado e também está invicto, além de ser o líder do seu grupo. Vamos nos preparar da melhor maneira para conquistar os três pontos que vai nos manter mais próximos da classificação para a próxima fase’, afirmou o camisa 8 do Vozão.

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