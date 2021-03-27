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futebol

Sobral projeta duelo contra o CSA na Copa do Nordeste

Vozão ficou no empate fora de casa e precisa vencer para voltar a sonhar com a liderança da chave...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

27 mar 2021 às 17:00
Crédito: Divulgação/Ceará
Após empatar com o Botafogo-PB, o Ceará desperdiçou a chance de assumir a liderança do seu grupo na Copa do Nordeste e agora espera recuperar os pontos diante do CSA, fora de casa.
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Ciente da dificuldade do jogo, o volante Fernando Sobral analisou o Azulão e projeta o triunfo para encaminhar a classificação.
‘Nós sabemos que será mais um jogo bem difícil no campeonato. O CSA é um time muito bem treinado e também está invicto, além de ser o líder do seu grupo. Vamos nos preparar da melhor maneira para conquistar os três pontos que vai nos manter mais próximos da classificação para a próxima fase’, afirmou o camisa 8 do Vozão.
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Com 7 pontos conquistados, o Ceará é o 3º colocado da chave A. Se vencer no Rei Pelé, o Vozão encaminha a sua vaga para a próxima fase.

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