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futebol

Sobolev brilha e Spartak Moscou vence Napoli pela Liga Europa

Com o triunfo em casa, o clube russo avançou na tabela e assumiu a liderança do Grupo C da competição europeia
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LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2021 às 14:49

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 14:49

O Spartak Moscou venceu o Napoli por 2 a 1 no Estádio Spartak, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo C da Liga Europa. Com a vitória, a equipe russa avançou e assumiu a liderança do grupo. Os gols foram marcados por Sobolev (2), pelo Spartak, e Elmas, pelo clube italiano.> Confira a classificação da Liga Europa
GOL RELÂMPAGO!O jogo começou com tudo! O Spartak Moscou abriu o placar logo no começo. No primeiro lance da partida, Promes tentou jogada pela direita, foi derrubado dentro da área e o árbitro marcou a penalidade. Aos três minutos, Sobolev cobrou com estilo e marcou o primeiro gol do duelo.
SPARTAK AMPLIA!O Spartak Moscou buscou e conseguiu aumentar a vantagem no placar. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Victor Moses faz jogada pela direita e cruza na medida para Sobolev marcar de cabeça seu segundo gol.
NAPOLI DIMINUIApesar da derrota, o Napoli conseguiu criar grandes chances em campo, que foram paradas pelo goleiro Selikhov. Assim, aos 19 minutos do segundo tempo, o Napoli diminuiu a vantagem no placar. Petagna cruzou na área e Elmas, livre de marcação subiu de cabeça e marcou.
SEQUÊNCIAO Spartak Moscou volta a campo na sexta-feira, contra o Ufa, pela 16ª rodada do Campeonato Russo. Já o Napoli joga no domingo, contra a Lazio, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.
Crédito: Sobolev,autordosdoisgolsdavitóriadoSpartakMoscounaLigaEuropa(Foto:NataliaKOLESNIKOVA/AFP

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