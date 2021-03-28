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futebol

Sob sol forte, Bangu e Resende perdem a chance de dar salto na classificação do Carioca

Equipes fazem jogo movimentado no Estádio Laranjão neste sábado, mas desperdiçam série de oportunidades e só ficam no 0 a 0...

Publicado em 27 de Março de 2021 às 21:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2021 às 21:15
Crédito: Partida foi marcada por gols perdidos (Caio Almeida / Bangu A.C.
O Bangu desperdiçou a oportunidade de embolar ainda mais a classificação do Campeonato Carioca. Em jogo marcado pelo sol quente no Laranjão, os banguenses, que tiveram mais chances, não saíram do 0 a 0 com o Resende, em jogo válido pela sexta rodada. Os alvirrubros foram a cinco pontos, enquanto o Gigante do Vale, que perdeu gol feito no fim, foi a oito pontos.
Com amplo domínio na partida, o Bangu se lançou à frente, mas viu Alessandro Scheppa perder uma série de chances. A mais clara veio aos 36 minutos, em uma cabeçada na área. Já o Gigante do Vale assustou quando Nunes tentou de calcanhar.
O Resende melhorou com a entrada de Igor Bolt, que, após grande jogada, lançou Nunes, mas o atacante furou de cabeça. O Bangu logo tomou as rédeas e enumerou chances desperdiçadas, com Geovani e Daniel, além de cobrança de falta de Digão.
Nos últimos minutos, a partida ficou dramática. Israel teve oportunidade livre, mas cabeceou para fora aos 49. Dois minutos depois, Igor Bolt deixou o goleiro batido, só que se atrapalhou ao chutar e deixou o empate persistir.
Na próxima quarta-feira, o Bangu encara o Flamengo, às 21h30. Já o Resende recebe a Portuguesa.

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