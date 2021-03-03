Sob protestos da torcida e pipoca, São Paulo chega ao estádio em Limeira

Crédito: Twitter/ São Paulo

O São Paulo chegou sob protesto ao estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, onde joga, nesta quarta-feira (3), contra a Inter de Limeira pela segunda rodada do Paulistão. Na recepção ao Tricolor, torcedores chamaram o time de 'sem vergonha' e também atiraram pipocas no ônibus da delegação.O São Paulo estreou com um empate diante do Botafogo-SP, no último domingo (28), no Morumbi. A partida marcou a estreia do treinador Hernán Crespo no comando da equipe.

Após uma temporada decepcionante em 2020, na qual o Tricolor liderou o Brasileirão com sete pontos de vantagem mas despencou nas rodadas finais até a quarta colocação, ainda mais com eliminações nas copas, os protestos passaram a fazer parte da rotina do time.