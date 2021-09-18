Sob pressão, São Paulo busca melhorar campanha no Morumbi no segundo semestre da temporada

Crédito: Twitter/São Paulo FC

O São Paulo tem a missão de melhorar sua campanha no Morumbi no segundo semestre da temporada em jogo diante do Atlético-GO, neste domingo (19), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque, desde o título do Campeonato Paulista conquistado sobre o Palmeiras, o Tricolor jogou 14 partidas em sua casa, com apenas cinco vitórias (Sporting Cristal-PER, 4 de Julho-PI, Bahia, Vasco e Grêmio). Desses triunfos, dois foram pelo Brasileirão (Bahia e Grêmio), além de outros dois pela Copa do Brasil (4 de Julho-PI e Vasco) e um válido pela Libertadores (Sporting Cristal).

Nesses 14 jogos, o São Paulo empatou sete vezes (Fluminense, Chapecoense, Cuiabá, Racing, Palmeiras - duas vezes - e Fortaleza), além de duas derrotas (Red Bull Bragantino e Fortaleza).

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Em compensação, o Tricolor joga com um retrospecto favorável diante dos goianos em casa. O time nunca perdeu para o Dragão no Morumbi. São cinco jogos, com três vitórias são-paulinas e dois empates.

Vale destacar que o São Paulo tem, além do Atlético-GO, mais dois jogos seguidos em casa, diante do América-MG, na terça-feira e do Atlético-MG, no próximo sábado, todos pelo Campeonato Brasileiro.