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Sob pressão, São Paulo busca melhorar campanha no Morumbi no segundo semestre da temporada

Após o título do Campeonato Paulista, Tricolor disputou 14 jogos em casa, com apenas cinco vitórias, além de sete empates e duas derrotas...

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 16:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 16:00
Crédito: Twitter/São Paulo FC
O São Paulo tem a missão de melhorar sua campanha no Morumbi no segundo semestre da temporada em jogo diante do Atlético-GO, neste domingo (19), às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque, desde o título do Campeonato Paulista conquistado sobre o Palmeiras, o Tricolor jogou 14 partidas em sua casa, com apenas cinco vitórias (Sporting Cristal-PER, 4 de Julho-PI, Bahia, Vasco e Grêmio). Desses triunfos, dois foram pelo Brasileirão (Bahia e Grêmio), além de outros dois pela Copa do Brasil (4 de Julho-PI e Vasco) e um válido pela Libertadores (Sporting Cristal).
Nesses 14 jogos, o São Paulo empatou sete vezes (Fluminense, Chapecoense, Cuiabá, Racing, Palmeiras - duas vezes - e Fortaleza), além de duas derrotas (Red Bull Bragantino e Fortaleza).
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Em compensação, o Tricolor joga com um retrospecto favorável diante dos goianos em casa. O time nunca perdeu para o Dragão no Morumbi. São cinco jogos, com três vitórias são-paulinas e dois empates.
Vale destacar que o São Paulo tem, além do Atlético-GO, mais dois jogos seguidos em casa, diante do América-MG, na terça-feira e do Atlético-MG, no próximo sábado, todos pelo Campeonato Brasileiro.
VEJA OS JOGOS DO SÃO PAULO NO MORUMBI APÓS O TÍTULO ESTADUAL 25/08/2021 - São Paulo 2 x 2 Fortaleza - Copa do Brasil 14/08/2021 - São Paulo 2 x 1 Grêmio - Brasileirão 10/08/2021 - São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Libertadores 3/07/2021 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão 28/07/2021 - São Paulo 2 x 0 Vasco - Copa do Brasil 17/07/2021 - São Paulo 0 x 1 Fortaleza - Brasileirão13/07/2021 - São Paulo 1 x 1 Racing (ARG) - Libertadores 10/07/2021 - São Paulo 1 x 0 Bahia - Brasileirão04/07/2021 - São Paulo 1 x 2 Red Bull Bragantino - Brasileirão 23/06/2021 - São Paulo 2 x 2 Cuiabá - Brasileirão16/06/2021 - São Paulo 1 x 1 Chapecoense - Brasileirão08/06/2021 - São Paulo 9 x 1 4 de Julho-PI - Copa do Brasil29/05/2021 - São Paulo 0 x 0 Fluminense - Brasileirão25/05/2021 - São Paulo 3 x 0 Sporting Cristal-PER - Libertadores

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