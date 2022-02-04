Sob pressão, Rogério Ceni terá semana 'decisiva' de treinos no São Paulo

A derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, de virada, colocou mais pressão para o trabalho do técnico Rogério Ceni. Nas três primeiras rodadas do Paulistão, o time conquistou somente um ponto, com duas derrotas e um empate. Os resultados ruins, no entanto, não devem significar a demissão de Ceni, segundo apurado pela reportagem do LANCE!. Desde que chegou para a sua segunda passagem no Tricolor, foram 16 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Neste Campeonato Paulista, em três rodadas o time apresentou um bom futebol somente diante do Bragantino, mas mesmo assim saiu derrotado. Agora, Ceni terá cinco dias de treinamentos antes do próximo jogo, diante do Santo André, no Morumbi, na próxima quarta-feira (09), às 19h. Isso acontece porque o São Paulo jogaria o clássico contra o Palmeiras neste final de semana, mas como o rival viajou para disputar o Mundial de Clubes, a partida foi adiada.

Essa será a chance do treinador conseguir arrumar a casa e dar uma nova cara ao time, que ainda segue em busca da primeira vitória na temporada.