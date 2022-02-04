Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sob pressão, Rogério Ceni terá semana 'decisiva' de treinos no São Paulo

Tricolor só joga na próxima quarta-feira (9), quando encara o Santo André, às 19h, no Morumbi. Técnico terá período para corrigir erros e conseguir melhores resultados...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2022 às 07:00
A derrota do São Paulo para o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, de virada, colocou mais pressão para o trabalho do técnico Rogério Ceni. Nas três primeiras rodadas do Paulistão, o time conquistou somente um ponto, com duas derrotas e um empate. Os resultados ruins, no entanto, não devem significar a demissão de Ceni, segundo apurado pela reportagem do LANCE!. Desde que chegou para a sua segunda passagem no Tricolor, foram 16 jogos, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas.
Neste Campeonato Paulista, em três rodadas o time apresentou um bom futebol somente diante do Bragantino, mas mesmo assim saiu derrotado. Agora, Ceni terá cinco dias de treinamentos antes do próximo jogo, diante do Santo André, no Morumbi, na próxima quarta-feira (09), às 19h. Isso acontece porque o São Paulo jogaria o clássico contra o Palmeiras neste final de semana, mas como o rival viajou para disputar o Mundial de Clubes, a partida foi adiada.
Essa será a chance do treinador conseguir arrumar a casa e dar uma nova cara ao time, que ainda segue em busca da primeira vitória na temporada.
Crédito: RogérioCeniestásobressãonocargodoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura
Imagem de destaque
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados