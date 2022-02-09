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futebol

Sob pressão, Rogério Ceni busca vitória para ter 'calma' no São Paulo

Técnico começa temporada sob pressão, tanto dentro quanto fora de campo. Tricolor precisa do triunfo para sair da zona de rebaixamento do estadual e dar tranquilidade...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 09:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 09:31
O São Paulo encara o Santo André, nesta quarta-feira (09), no Morumbi, buscando a primeira vitória no Campeonato Paulista. A partida também é essencial para o técnico Rogério Ceni, que depois de três jogos e nenhum triunfo, já se vê pressionado no Tricolor. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022
Além do começo ruim no estadual, com a equipe na penúltima colocação, tendo somado apenas um ponto, joga contra Ceni o retrospecto ruim desde a sua chegada, em outubro do ano passado. São 16 partidas desde então, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas, um aproveitamento de 39%.
Uma vitória hoje diante do Santo André, também acalma os ânimos entre a comissão técnica e a diretoria são-paulina, que convive com pressão para demitir o treinador. Um bom triunfo nesta quarta-feira (09), pode mudar a situação. Mesmo pressionado, Rogério Ceni tem o apoio da torcida são-paulina. Na última terça-feira (08), a Independente, principal organizada do São Paulo, demonstrou apoio ao treinador.
Crédito: RogérioCeniestápressionadonoSãoPaulo(Foto:AnuarSayed/Saopaulofc.net

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