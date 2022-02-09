Sob pressão, Rogério Ceni busca vitória para ter 'calma' no São Paulo

O São Paulo encara o Santo André, nesta quarta-feira (09), no Morumbi, buscando a primeira vitória no Campeonato Paulista. A partida também é essencial para o técnico Rogério Ceni, que depois de três jogos e nenhum triunfo, já se vê pressionado no Tricolor. + Veja o caminho do São Paulo no Campeonato Paulista 2022

Além do começo ruim no estadual, com a equipe na penúltima colocação, tendo somado apenas um ponto, joga contra Ceni o retrospecto ruim desde a sua chegada, em outubro do ano passado. São 16 partidas desde então, com cinco vitórias, quatro empates e sete derrotas, um aproveitamento de 39%.

Uma vitória hoje diante do Santo André, também acalma os ânimos entre a comissão técnica e a diretoria são-paulina, que convive com pressão para demitir o treinador. Um bom triunfo nesta quarta-feira (09), pode mudar a situação. Mesmo pressionado, Rogério Ceni tem o apoio da torcida são-paulina. Na última terça-feira (08), a Independente, principal organizada do São Paulo, demonstrou apoio ao treinador.