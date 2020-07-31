AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Sob pressão interna, Botafogo 'corre contra o tempo' financeiramente

Clube vive ameaça de greve por parte de funcionários e convive com atrasos salariais; diretoria do Alvinegro sofre com pressão interna e externa...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 06:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O clima não é dos melhores no Estádio Nilton Santos. O Botafogo sofre pressão interna, por parte dos funcionários, e externa, com torcedores nas redes sociais, sobre as questões envolvendo os salários. Os colaboradores estão há praticamente três meses sem receber seus débitos.
A pressão é tão grande que existe uma ameaça de greve por parte dos funcionários. Alguns colaboradores prometem não aparecer no Estádio Nilton Santos no próximo sábado, data do amistoso contra o Fluminense, caso o pagamento de pelo menos um mês não seja realizado até esta sexta-feira.
A diretoria do Botafogo corre contra o tempo, já que, até agora, contou com a ajuda do Sindeclubes para quitar os vencimentos dos funcionários. O órgão atua em conjunto com o departamento jurídico do Botafogo para desbloquear verbas referentes a cotas de televisão que estão presas na Justiça.
Os funcionários, contudo, recebem de maneira fracionada. Até agora, ganharam 12% do vencimento do mês de abril. A promessa feita por Nelson Mufarrej, presidente do clube, é que o processo para quitar os outros 88% seria iniciado nesta sexta-feira.
Diante do risco de um protesto oficial por parte dos funcionários, a diretoria do Botafogo pode procurar uma outra forma para quitar o salários dos colaboradores, além da ajuda do Sindeclubes. Os jogadores, vale ressaltar, receberam o valor correspondente ao mês de maio na última quinta-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Canadá
Eustáquio marca no fim e leva Canadá às oitavas da Copa pela 1ª vez
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Jovem é preso com R$ 33 mil, pistola e drogas em São Mateus
Imagem BBC Brasil
Como a infertilidade masculina ainda não recebe a atenção necessária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados