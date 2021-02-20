Sob olhares de Alessandro, Alex e Danilo, sub-20 do Corinthians goleia sub-17 em jogo-treino

Crédito: Ag. Corinthians

Após perder por 4 a 3 para o time de aspirantes do Corinthians na última quinta-feira (18), o sub-20 do Timão fez um novo jogo-treino dessa vez contra o sub-17 corintiano, no Centro de Treinamentos da base.

>> Veja a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosSob os olhares do ex-jogadores Danilo, Alex e Alessandro, atuais técnico do time sub-23, coordenador da base e gerante de futebol respectivamente, o sub-20 goleou o sub-17 por 5 a 0, os gols foram marcados por Antony, Cauê, Arthur Souza, Juan David e Felipe Augusto.