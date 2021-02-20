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Sob olhares de Alessandro, Alex e Danilo, sub-20 do Corinthians goleia sub-17 em jogo-treino

Timãozinho bateu categoria inferior por 5 a 0 no CT da base corintiana...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2021 às 17:29
Crédito: Ag. Corinthians
Após perder por 4 a 3 para o time de aspirantes do Corinthians na última quinta-feira (18), o sub-20 do Timão fez um novo jogo-treino dessa vez contra o sub-17 corintiano, no Centro de Treinamentos da base.
>> Veja a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosSob os olhares do ex-jogadores Danilo, Alex e Alessandro, atuais técnico do time sub-23, coordenador da base e gerante de futebol respectivamente, o sub-20 goleou o sub-17 por 5 a 0, os gols foram marcados por Antony, Cauê, Arthur Souza, Juan David e Felipe Augusto.
O sub-20 corintiano se prepara para o início da Copa do Brasil da categoria, que inicia em março.

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