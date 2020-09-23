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Sob o comando de Zago, Kashima Antlers pode ultrapassar marca conquistada há 11 anos

Treinador vence mais uma e atinge a sétima partida consecutiva com vitória...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 19:10
Crédito: Divulgação/Kashima Antlers
Que o Kashima Antlers é o clube mais brasileiro do Japão, isso todo mundo sabe. Zico colocou a equipe no cenário mundial, e com isso, aumentou também a admiração dos japoneses pelo Brasil, e dos brasileiros pelo Japão.
Entretanto, o Galinho não joga mais, e atua apenas na parte administrativa do clube. O brasileiro que está conquistando o coração dos torcedores também tem a inicial com a letra Z: o treinador Antônio Carlos Zago.
Contratado no início do ano, Zago comandou o Antlers em 24 partidas, tempo suficiente para que o treinador pudesse quebrar marcas e atingir números impressionantes.
Com a vitória nesta quarta-feira diante do Shonan, por 1 a 0, o técnico brasileiro chegou ao sétimo jogo consecutivo sem saber o que é empate ou derrota. As sete vitórias seguidas não aconteciam há onze anos.
Por meio de seu Instagram oficial, o treinador comemorou o feito:
- Hoje conquistamos a nossa sétima vitória consecutiva, há onze anos isso não acontecia. Isso é reflexo do trabalho de todos. Seguimos em frente - disse Zago em sua conta oficial.

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