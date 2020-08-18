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futebol

Sob o comando de Sampaoli, Marrony tem sido o maior finalizador do Brasileiro

Atacante foi decisivo contra o Ceará, no fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 06:45

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 06:45

Crédito: Marrony tem dois gols no Brasileiro (Divulgação Twitter
A mudança de ares parece ter feito bem a Marrony. Contratado pelo Atlético Mineiro no meio da temporada, o atacante havia passado em branco nos 13 jogos que disputou pelo Vasco, seu antigo clube, em 2020. Agora, pelo Galo, já são três bolas na rede em apenas sete atuações.
A mudança no desempenho, no entanto, tem uma explicação. Desde que surgiu como profissional, Marrony atuou na maioria das vezes pelos lados do campo, com a responsabilidade maior de criar do que de concluir. Com Jorge Sampaoli, porém, se tornou definitivamente um centroavante, função que exerceu em poucas partidas no Cruz-Maltino.
Centralizado, mais próximo da área de finalização, onde pode explorar sua velocidade em cima da última linha defensiva e também sua altura, no jogo aéreo, Marrony passou a ter mais chances de marcar. Em três jogos nesse Brasileiro, o atacante já concluiu dez vezes em gol, a maior marca da competição até agora. E o jogador nem atuou os 90 minutos em todos os confrontos - foi reserva na estreia, contra o Flamengo.A taxa de conversão de Marrony ainda é baixa, apenas 20%. O que mostra que o centroavante ainda precisa evoluir em alguns aspectos, principalmente na conclusão. Ainda assim, se continuar se colocando tantas vezes em condição de marcar, tem tudo para aumentar seus números no decorrer da disputa.
JOGADORES QUE MAIS FINALIZAM NO BRASILEIRÃO 2020- Dados do Sofascore
1º - Marrony - Atlético-MG - 10 finalizações (2 gols)2º - Guerrero - Internacional - 9 finalizações (3 gols)Alisson - Grêmio - 9 finalizações (0 gols)4º - Marinho - Santos - 7 finalizações (2 gols)Cléber - Ceará - 7 finalizações (2 gols)Arrascaeta - Flamengo - 7 finalizações (1 gol)Matheus Babi - Botafogo - 7 finalizações (1 gol)Nikão - Athletico-PR - 7 finalizações (0 gols)Pepê - Grêmio - 7 finalizações (0 gols)Romarinho - Fortaleza - 7 finalizações (0 gols)Gabigol - Flamengo - 7 finalizações (0 gols)

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