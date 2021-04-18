Sob o comando de Pintado, Ferroviária tem o melhor desempenho desde 2016 no Paulistão

Crédito: Ferroviária venceu o Corinthians no último dia 13, por 2 a 1. Divulgação/Ferroviária SA

Apesar da derrota contra o Novorizontino na noite do último sábado, no Estádio Jorge Ismael di Biasi, em Novo Horizonte, a Ferroviária ostenta o melhor desempenho dos últimos quatro anos após seis rodadas disputadas. Com dez pontos ganhos em seis partidas, a Ferrinha igualou a marca de 2016 e superou os números de 2017, 2018, 2019 e 2020.

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Em 2017 a Ferroviária somou apenas cinco pontos nas primeiras seis rodadas. A campanha teve uma vitória, dois empates e três derrotas e, após as seis primeiras partidas, a Locomotiva ocupava a lanterna do Grupo 4. No ano seguinte, após a mesma quantidade de rodadas disputadas, a equipe tinha um ponto a mais do que no ano anterior, com um retrospecto de uma vitória, três empates e duas derrotas, e também ocupada a última colocação do Grupo 3.

Em 2019, a equipe fez oito pontos. Com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Os resultados deram a liderança a equipe de Araraquara no Grupo 3. Em 2020, entretanto, o desempenho do ano anterior não se repetiu, pelo contrário, com apenas uma vitória, dois empates e três derrotas, a Ferroviária amargou novamente a última posição no Grupo 4.