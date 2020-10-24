Sob o comando de Marcelo Caranhato, FC Cascavel ainda não perdeu em casa em 2020

Crédito: Divulgação/Cascavel

A vitória do FC Cascavel sobre a Portuguesa-RJ, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, no último final de semana, manteve a invencibilidade da equipe quando o assunto é jogar dentro de casa nesta temporada. Ao lado do Cuiabá, que disputa a Série B, são os únicos clubes de todas as divisões do futebol brasileiro que não sabem o que é perder quando o assunto é jogar em casa.

Em 2020, sob o comando do técnico Marcelo Caranhato, os paranaenses chegaram a 11 jogos no estádio Olímpico de Cascavel, e ainda não perderam. Foram sete vitórias, quatro empates, 25 gols marcados e apenas seis sofridos. 75% de aproveitamento.

- É uma marca importante e que demonstra o quão bem feito vem sendo o nosso trabalho. Todos que fazem parte deste clube estão de parabéns, e esse número significa muito para mim. Fico feliz de ter contribuído com isso de alguma forma - disse o técnico.

Como dito anteriormente, o FC Cascavel e o Cuiabá são as únicas equipes entre as divisões A, B, C e D que não sabem o que é ser derrotado em casa.

- É algo para ser lembrado e que isso seja uma forma de mostrar a nossa força. Ainda mais por conta da pandemia, onde os jogos acabam não tendo torcida, e isso conta bastante. Então manter o foco e a invencibilidade, mesmo durante esse período, ressalta e deixa ainda maior o feito que estamos realizando - concluiu.