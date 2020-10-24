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Sob o comando de Marcelo Caranhato, FC Cascavel ainda não perdeu em casa em 2020

Treinador é um dos responsáveis pelo ótimo desempenho da equipe paranaense jogando como mandante nesta temporada. Clube disputa a Série D do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 17:45

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 17:45

Crédito: Divulgação/Cascavel
A vitória do FC Cascavel sobre a Portuguesa-RJ, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, no último final de semana, manteve a invencibilidade da equipe quando o assunto é jogar dentro de casa nesta temporada. Ao lado do Cuiabá, que disputa a Série B, são os únicos clubes de todas as divisões do futebol brasileiro que não sabem o que é perder quando o assunto é jogar em casa.
Em 2020, sob o comando do técnico Marcelo Caranhato, os paranaenses chegaram a 11 jogos no estádio Olímpico de Cascavel, e ainda não perderam. Foram sete vitórias, quatro empates, 25 gols marcados e apenas seis sofridos. 75% de aproveitamento.
- É uma marca importante e que demonstra o quão bem feito vem sendo o nosso trabalho. Todos que fazem parte deste clube estão de parabéns, e esse número significa muito para mim. Fico feliz de ter contribuído com isso de alguma forma - disse o técnico.
Como dito anteriormente, o FC Cascavel e o Cuiabá são as únicas equipes entre as divisões A, B, C e D que não sabem o que é ser derrotado em casa.
- É algo para ser lembrado e que isso seja uma forma de mostrar a nossa força. Ainda mais por conta da pandemia, onde os jogos acabam não tendo torcida, e isso conta bastante. Então manter o foco e a invencibilidade, mesmo durante esse período, ressalta e deixa ainda maior o feito que estamos realizando - concluiu.
A próxima partida do Auri Negro em casa acontece neste domingo, às 15h, diante do Nacional-PR.

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