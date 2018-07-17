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Polêmicas

Sob investigação, Copa de 2022 no Catar será definida por política

O país foi o pior classificado na avaliação da Fifa, realizada em 2010, mas superou Austrália, Japão e EUA

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 10:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 10:27
O presidente da Fifa Gianni Infantino Crédito: AFP
A história da Copa do Catar foi sempre repleta de polêmicas. O país foi o pior classificado na avaliação da Fifa, realizada em 2010. Mas, quando os votos foram revelados, o menor país a jamais receber uma Copa superou gigantes como Austrália, Japão e EUA.
Investigações se proliferaram na Fifa, na Justiça da Suíça, Espanha, França e EUA, com revelações de como cartolas como Ricardo Teixeira e Julio Gordona receberam supostamente recursos em troca de votos. Apurações também indicam que mesmo a seleção brasileira possa ter sido usada em amistosos, para justificar pagamentos ilegais aos dirigentes.
Ao Estado, o ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter, deixa claro que todo o caos gerado com as prisões dos delegados da entidade apenas ocorreu por conta da escolha do Catar, em detrimento dos americanos.
Isso ocorreu por conta da intervenção da política francesa, do presidente da França (Sarkozy), que se encontrou no Palácio do Eliseu com o príncipe herdeiro do Catar e que hoje é o emir, contou. Depois daquilo, Michel Platini veio até mim e me disse: "Desculpe-me Sepp, não posso garantir mais meus votos para os EUA". Se isso tivesse ocorrido, não estaríamos nessa situação caótica como está ocorrendo nos EUA, com o julgamento, apontou.
A escolha não gerou apenas um caos legal. A Fifa passou a ser acusada de ser conivente de um sistema trabalhista que viola direitos humanos e, diante do calor do verão no Golfo, a Copa teve de ser modificada para novembro, afetando todo o calendário internacional.
Fora dos estádios, os negócios se proliferam e os contratos estão sendo fechados numa velocidade cada vez maior. Documentos internos da entidade obtidos com exclusividade pela reportagem revelam que a Fifa espera atingir uma receita recorde de US$ 6,6 bilhões com a Copa de 2022. O valor é US$ 1 bilhão a mais que se garantiu na Copa de 2014, no Brasil, o que faz outras considerações sociais perderem a força nos debates internos da organização.

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