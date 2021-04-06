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futebol

Sob forte chuva, São Paulo treina no CT da Barra Funda pela manhã

Equipe segue com o cronograma de treinamentos em todas as manhãs desta semana...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 15:23

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 15:23
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Na manhã desta terça-feira (6), o São Paulo realizou a segunda sessão de treinamentos da semana. Durante os treinos, os jogadores do Tricolor enfrentaram fortes chuvas no CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Logo no início de seu trabalho como treinador da equipe, Hernán Crespo disse à SPFCTV, ao enfrentar chuvas no primeiro treinamento, uma frase italiana sobre o time jogar nessas condições: 'squadra bagnata, squadra fortunata', que, em português significa 'time banhado, time com sorte'. Durante as atividades, os jogadores passaram por um circuito físico, além de treinarem, entre outros fundamentos, as finalizações.
Assim, o São Paulo seguiu o cronograma da semana, que prevê treinos em todas as manhãs da semana, de segunda a sábado. Todos os treinos devem ser realizados no CT da Barra Funda.

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