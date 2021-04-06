Sob forte chuva, São Paulo treina no CT da Barra Funda pela manhã

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

Na manhã desta terça-feira (6), o São Paulo realizou a segunda sessão de treinamentos da semana. Durante os treinos, os jogadores do Tricolor enfrentaram fortes chuvas no CT da Barra Funda.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Logo no início de seu trabalho como treinador da equipe, Hernán Crespo disse à SPFCTV, ao enfrentar chuvas no primeiro treinamento, uma frase italiana sobre o time jogar nessas condições: 'squadra bagnata, squadra fortunata', que, em português significa 'time banhado, time com sorte'. Durante as atividades, os jogadores passaram por um circuito físico, além de treinarem, entre outros fundamentos, as finalizações.