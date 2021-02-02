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futebol

Sob comando de Vizolli, São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda

Elenco voltou aos treinamentos após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO e as saídas do técnico Fernando Diniz e do diretor Raí. Tricolor tem nove dias até próximo jogo...
LanceNet

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Publicado em 

02 fev 2021 às 14:06

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 14:06

Crédito: Reprodução/São Paulo
O elenco do São Paulo voltou aos treinamentos na manhã desta terça-feira (02), com novidades na comissão técnica. Após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, o técnico Fernando Diniz foi demitido. O auxiliar Vizolli é quem está no comando do Tricolor.
Fernando Diniz deixou o São Paulo: Lembre todos os técnicos do Tricolor no século 21
Na reapresentação, os jogadores foram divididos em quatro times para uma atividade técnica em dois campos reduzidos. O time busca a primeira vitória em 2021. Até o momento, foram seis jogos no ano, com três empates e três derrotas e a consequente perda da liderança do Brasileirão.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO Tricolor não joga nesta semana e só entrará em campo na próxima quarta-feira (10), contra o Ceará, às 21h30, no Morumbi. Isso porque o clássico contra o Palmeiras foi adiado devido a classificação do rival para o Mundial de Clubes.
O São Paulo é o quarto colocado do Brasileiro, com 58 pontos, sete atrás do líder Internacional. A equipe ainda tem cinco jogos para se reabilitar na competição nacional.

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