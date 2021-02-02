Sob comando de Vizolli, São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda

Crédito: Reprodução/São Paulo

O elenco do São Paulo voltou aos treinamentos na manhã desta terça-feira (02), com novidades na comissão técnica. Após a derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO, o técnico Fernando Diniz foi demitido. O auxiliar Vizolli é quem está no comando do Tricolor.

Fernando Diniz deixou o São Paulo: Lembre todos os técnicos do Tricolor no século 21

Na reapresentação, os jogadores foram divididos em quatro times para uma atividade técnica em dois campos reduzidos. O time busca a primeira vitória em 2021. Até o momento, foram seis jogos no ano, com três empates e três derrotas e a consequente perda da liderança do Brasileirão.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOO Tricolor não joga nesta semana e só entrará em campo na próxima quarta-feira (10), contra o Ceará, às 21h30, no Morumbi. Isso porque o clássico contra o Palmeiras foi adiado devido a classificação do rival para o Mundial de Clubes.