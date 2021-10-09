Sob chuva, São Paulo realiza penúltima atividade antes de viajar

O jogadores do São Paulo realizaram neste sábado o penúltimo treino no CT da Barra Funda antes da viagem para Cuiabá. Na atividade comandada pelo técnico Hernán Crespo, o elenco foi dividido em dois grupos. Orejuela, desfalque no meio da semana contra o Santos, treinou normalmente. Os atletas que atuaram por mais tempo na partida contra o Santos trabalharam a parte física, na parte interna e no gramado. Já os demais trabalharam com bola em espaço reduzido, intercalando também com atividades comandadas pelos preparadores físicos do clube.