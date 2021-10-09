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futebol

Sob chuva, São Paulo realiza penúltima atividade antes de viajar

Time viaja neste domingo à tarde para Cuiabá, onde enfrentará o time local pelo Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2021 às 16:41

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 16:41

Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net
O jogadores do São Paulo realizaram neste sábado o penúltimo treino no CT da Barra Funda antes da viagem para Cuiabá. Na atividade comandada pelo técnico Hernán Crespo, o elenco foi dividido em dois grupos. Orejuela, desfalque no meio da semana contra o Santos, treinou normalmente. Os atletas que atuaram por mais tempo na partida contra o Santos trabalharam a parte física, na parte interna e no gramado. Já os demais trabalharam com bola em espaço reduzido, intercalando também com atividades comandadas pelos preparadores físicos do clube.
O Tricolor volta a treinar na manhã deste domingo (10) e viaja no período da tarde. Igor Vinícius, em recuperação de um trauma no olho, ficou no Reffis. Arboleda, que está com a seleção equatoriana, segue como desfalque.
O São Paulo enfrenta o Cuiabá na segunda-feira (11), às 20h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time é o 14° colocado, com 29 pontos.

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